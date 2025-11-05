Noche de Estrellas, la antesala de Latin GRAMMY 2025: presentadores, a qué hora verlo en vivo y más

Video Los artistas que harán vibrar el escenario de Latin GRAMMY 2025

Falta muy poco para Latin GRAMMY 2025 y cada día hay nuevas sorpresas. Hace unos días se dio a conocer que Maluma y Roselyn Sánchez serán los hosts de La Noche Más Importante de la Música Latina.

Ahora se anunció quiénes serán los presentadores de Noche de Estrellas, la antesala de Latin GRAMMY; así como la artista que presentará un show musical en este programa especial.

Noche de Estrellas: a qué hora y dónde ver en vivo el programa especial

Tanto Noches de Estrellas, como la alfombra roja y la ceremonia de premiación de Latin GRAMMY 2025 se transmitirán en vivo el 13 de noviembre a través de Univision, UNIMÁS, Galavisión y el servicio de streaming ViX.

Noche de Estrellas y la red carpet comenzarán a las 7P/6C. La ceremonia de premiación y los performances musicales iniciarán a las 8P/7C.

También puedes seguir la cobertura minuto a minuto en el live blog en la página web de Latin GRAMMY 2025 en Univision.

Noche de Estrellas: ellos serán los presentadores de la antesala de Latin GRAMMY

Noche de estrellas tendrá talentosos y carismáticos hosts, quienes se encargarán de entrevistar a los famosos que desfilen por la alfombra roja y ofrecernos información exclusiva de Latin GRAMMY 2025.

Alejandra Espinoza será presentadora de Noche de Estrellas en Latin GRAMMY 2025

La guapa conductora y actriz regresa como host de Noche de Estrellas después de 7 años.

Alejandra Espinoza será host de Noche de Estrellas en Latin GRAMMY 2025 Imagen Cortesía de La Academia Latina de la Grabación

Borja Voces también será host de Noche de Estrellas en Latin GRAMMY 2025

El reconocido periodista y conductor ha sido presentador de Noche de Estrellas desde 2017 y este año lo veremos de nuevo al frente del programa especial.

Borja Voces será host de Noche de Estrellas en Latin GRAMMY 2025 Imagen Cortesía de La Academia Latina de la Grabación

Chiqui Delgado brillará como host de Noche de Estrellas en Latin GRAMMY 2025

La talentosa presentadora y modelo ya es un rostro conocido en Latin GRAMMY, pues se ha desempeñado como host desde el 2010.

Chiqui Delgado será host de Noche de Estrellas en Latin GRAMMY 2025 Imagen Cortesía de La Academia Latina de la Grabación

Raúl de Molina será uno de los conductores de Noche de Estrellas en Latin GRAMMY 2025

El querido presentador regresa como anfitrión de Noche de Estrellas, rol en el que ya tiene una amplia experiencia, pues lo ha desempeñado desde 2005.

Raúl de Molina será host de Noche de Estrellas en Latin GRAMMY 2025 Imagen Cortesía de La Academia Latina de la Grabación

Noche de Estrellas también tendrá una presentación musical

La talentosa artista Annasofia presentará un show musical en el escenario de Noche de Estrellas.

Recientemente, la cantante colombiana lanzó su EP debut, Primer Intento, un proyecto que refleja la esencia de comenzar desde cero con autenticidad y sin miedo a mostrarse tal como es.

Además, la también productora tiene una nominación en Latin GRAMMY 2025 en la categoría Mejor Nuevo Artista.