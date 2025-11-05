Noche de Estrellas, la antesala de Latin GRAMMY 2025: presentadores, a qué hora verlo en vivo y más
Antes de la ceremonia de premiación, Latin GRAMMY 2025 tendrá su alfombra roja y el programa especial Noche de Estrellas.
Falta muy poco para Latin GRAMMY 2025 y cada día hay nuevas sorpresas.
Falta muy poco para Latin GRAMMY 2025 y cada día hay nuevas sorpresas. Hace unos días se dio a conocer que Maluma y Roselyn Sánchez serán los hosts de La Noche Más Importante de la Música Latina.
Ahora se anunció quiénes serán los presentadores de Noche de Estrellas, la antesala de Latin GRAMMY; así como la artista que presentará un show musical en este programa especial.
Noche de Estrellas: a qué hora y dónde ver en vivo el programa especial
Tanto Noches de Estrellas, como la alfombra roja y la ceremonia de premiación de Latin GRAMMY 2025 se transmitirán en vivo el 13 de noviembre a través de Univision, UNIMÁS, Galavisión y el servicio de streaming ViX.
Noche de Estrellas y la red carpet comenzarán a las 7P/6C. La ceremonia de premiación y los performances musicales iniciarán a las 8P/7C.
También puedes seguir la cobertura minuto a minuto en el live blog en la página web de Latin GRAMMY 2025 en Univision.
Noche de Estrellas: ellos serán los presentadores de la antesala de Latin GRAMMY
Noche de estrellas tendrá talentosos y carismáticos hosts, quienes se encargarán de entrevistar a los famosos que desfilen por la alfombra roja y ofrecernos información exclusiva de Latin GRAMMY 2025.
Alejandra Espinoza será presentadora de Noche de Estrellas en Latin GRAMMY 2025
La guapa conductora y actriz regresa como host de Noche de Estrellas después de 7 años.
Borja Voces también será host de Noche de Estrellas en Latin GRAMMY 2025
El reconocido periodista y conductor ha sido presentador de Noche de Estrellas desde 2017 y este año lo veremos de nuevo al frente del programa especial.
Chiqui Delgado brillará como host de Noche de Estrellas en Latin GRAMMY 2025
La talentosa presentadora y modelo ya es un rostro conocido en Latin GRAMMY, pues se ha desempeñado como host desde el 2010.
Raúl de Molina será uno de los conductores de Noche de Estrellas en Latin GRAMMY 2025
El querido presentador regresa como anfitrión de Noche de Estrellas, rol en el que ya tiene una amplia experiencia, pues lo ha desempeñado desde 2005.
Noche de Estrellas también tendrá una presentación musical
La talentosa artista Annasofia presentará un show musical en el escenario de Noche de Estrellas.
Recientemente, la cantante colombiana lanzó su EP debut, Primer Intento, un proyecto que refleja la esencia de comenzar desde cero con autenticidad y sin miedo a mostrarse tal como es.
Además, la también productora tiene una nominación en Latin GRAMMY 2025 en la categoría Mejor Nuevo Artista.