Latin GRAMMY 2025 Backstage: todo sobre el livestream de la alfombra roja y los premios

Video Los artistas que harán vibrar el escenario de Latin GRAMMY 2025

Latin GRAMMY 2025 será una increíble fiesta de la música latina y podrás verlo en vivo a través de la señal de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

Pero no es el único momento en el que tendrás acceso a contenido exclusivo. Por primera vez, Latin GRAMMY tendrá una transmisión livestream.

Latin GRAMMY 2025 Backstage: a qué hora y cómo ver el livestream

Latin GRAMMY 2025 Backstage te permitirá acercarte como nunca antes a tus artistas favoritos y a todo lo que sucede detrás del escenario de La Noche Más Importante de la Música Latina.

Contará con entrevistas exclusivas y acceso al backstage de todo lo que ocurre en los pasillos con las celebridades, antes y después de que suban a cantar al escenario o para recibir los galardones en las 60 categorías que se premiarán este año.

El livestream de Latin GRAMMY 2025 comenzará su transmisión a las 6:30P/5:30C con la llegada de los artistas y su paso por la red carpet. Después continuará durante las tres horas que dura la ceremonia de premiación.

Podrás disfrutar Latin GRAMMY 2025 Backstage en las redes sociales de TelevisaUnivision: YouTube, Facebook, Instagram, TikTok y X, así como en la página web.

Latin GRAMMY 2025 Backstage: ellos serán los host del livestream

El primer livestream de Latin GRAMMY tendrá grandes presentadores: Migbelis Castellanos, Jomari Goyso y Marko.

Migbelis tiene una amplia experiencia como conductora, pues ha participado en diferentes premiaciones como Premio lo Nuestro, Latin American Music Awards y Premios Juventud.

Jomari Goyso también se ha labrado una exitosa carrera en la televisión. Fue co-presentador del programa de espectáculos Sal y Pimienta, así como juez en la última temporada de Nuestra Belleza Latina. Actualmente es co-conductor del show matutino Despierta América.

Por su parte, Marko es un talento multifacético. El venezolano es actor, cantante, músico, comediante y creador de contenido, lo que le permite desenvolverse en un evento tan importante como Latin GRAMMY 2025.

Los host del livestream de Latin GRAMMY 2025 Imagen Cortesía de La Academia Latina de la Grabación

Latin GRAMMY 2025: los artistas nominados este año

Hace unas semanas, La Academia Latina de la Grabación dio a conocer la lista completa de artistas nominados.

Este año se otorgarán galardones en 60 categorías, tales como Álbum del Año, Canción del Año, Mejor Nuevo Artista, Mejor Canción Regional Mexicana, entre otras.

Latin GRAMMY 2025: ¿cómo puedo votar para elegir a los artistas ganadores?

Latin GRAMMY 2025 no está abierto para que el público en general vote por sus artistas favoritos. Los ganadores se eligen mediante un proceso de votación que realizan miembros de La Academia Latina de la Grabación. Dicha votación se llevó a cabo del 1 al 13 de octubre.

Latin GRAMMY 2025: dónde y cómo comprar boletos para asistir