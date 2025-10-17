Latin GRAMMY 2025: ¿Dónde ver en vivo los premios y la alfombra roja?

Falta muy poco para que se realicen los Latin GRAMMY 2025 y aquí te decimos cómo puedes ver en vivo la entrega de premios y la alfombra roja. ¡No te pierdas ningún detalle!

Latin GRAMMY 2025: ¿Cuándo son?

Los Latin GRAMMY 2025 se realizarán el jueves 13 de noviembre, en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada.

¿Dónde ver en vivo los Latin GRAMMY 2025?

La edición número 26 de los Latin GRAMMY se transmitirá en vivo por las señales de Univision, UNIMÁS y Galavisión, así como el servicio de streaming ViX.

El programa especial Noche de Estrellas y la alfombra roja iniciarán en punto de las 7P/6C, mientras que la ceremonia de premiación comenzará a las 8P/7C.

Además, habrá una cobertura minuto a minuto en el live blog de la página web de Latin GRAMMY 2025, para que te enteres de todo lo que ocurre en la red carpet y el escenario.

Latin GRAMMY 2025 se realizará el 13 de noviembre Imagen TelevisaUnivision

¿Qué artistas están nominados en Latin GRAMMY 2025?

Este año, Latin GRAMMY otorgará el codiciado galardón en 60 categorías. Además, se agregó una nueva sección llamada Medios Visuales, así como dos categorías nuevas: Mejor Música para Medios Visuales y Mejor Canción de Raíces.

Para conocer la lista completa de artistas nominados a los Latin GRAMMY 2025 solo da clic.

Los artistas confirmados para cantar en Latin GRAMMY 2025

Latin GRAMMY 2025 anunció su primer line up. Los artistas que subirán al escenario tienen una gran trayectoria y, sin duda, pondrán a bailar y cantar al público. Ellos son:

Aitana

Carín León

DannyLux

Gloria Estefan

Iván Cornejo

Kakalo

Liniker

Los Tigres del Norte

Morat

Pepe Aguilar

Raphael