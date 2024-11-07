Latin GRAMMY 2024: Peso Pluma está nominado en la categoría Grabación del Año

En la entrega número 25 de los Latin GRAMMY , uno de los artistas más populares del momento figura en su lista de nominados : Peso Pluma.

El cantante mexicano buscará llevarse a casa el reconocimiento a Grabación del Año, por delante de otros grandes exponentes de la música como Anitta, Bad Bunny, Camilo & Carin León, Jorge Drexler o Karol G.

Premios Latin GRAMMY 2024: Peso Pluma nominado a Grabación del Año

Peso Pluma está nominado a Grabación de Año gracias a su colaboración con Kali Uchis en la canción 'Igual Que un Ángel'. Por la misma producción cuenta con una nominación por Mejor Canción Pop.

El originario de Guadalajara, Jalisco, figura en las categorías Mejor Interpretación Reggaetón y Mejor Canción Urbana gracias a su tema 'Qlona' junto a Karol G y Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea por su material discográfico 'Génesis'.

Latin GRAMMY 2024: artistas confirmados para la gran fiesta

La ceremonia de los Latin GRAMMY 2024 contará con una constelación de artistas confirmados que engalarán su escenario. Alejandro Fernández, Carín León, David Bisbal, Ela Taubert, Elena Rose, Juan Luis Guerra, Luis Fonsi y Carlos Vives son algunos de ellos.

También se anunció la asistencia de Anitta, Becky G, Carlos Rivera, Danny Ocean, Emilia, Grupo Frontera, Kali Uchis, Leonel García, Pitbull, Reik y Ángela Aguilar. Además, por primera vez llegarán a esta fiesta el rockero Jon Bon Jovi y la estrella del pop Joe Jonas.

Latin GRAMMY 2024: ¿cuándo y a qué hora son los premios?

La entrega número 25 de los Latin GRAMMY se llevará a cabo el próximo jueves 14 de noviembre en el Kaseya Center de Miami, en Florida. La ceremonia comenzará a las 8P/7C, pero podrás seguir la programación especial de Univision una hora antes.

Es la tercera edición en que la gran fiesta se realizará en la ciudad de Miami y lo hará en el marco de la celebración por los cinco lustros dedicados a reconocer a los máximos exponentes de la música latina.

Latin GRAMMY 2024: ¿cómo ver la transmisión en vivo de la ceremonia?

A partir de las 7P/6C de próximo jueves 14 de noviembre, las señales de Univision, Galavisión y UNIMÁS comenzarán a transmitir en programa previo llamado Noche de Estrellas, en el que verás llegar al gran evento a tus artistas favoritos.

Una hora más tarde, a las 8P/7C, comenzará la entrega de premios y los performances de los artistas invitados. El gran show tendrá una duración de tres horas.

ViX, la plataforma de contenido en español más grande del mundo, también contará con la transmisión de los Latin GRAMMY 2024. En el servicio gratuito estará disponible para Noche de Estrellas, mientras que los usuarios con suscripción premium tendrán acceso además a la ceremonia de premiación.

Latin GRAMMY 2024: Carlos Vives nombrado Persona del Año

Con tres décadas de historia, 18 premios Latin GRAMMY y dos GRAMMY, la carrera musical de Carlos Vives será reconocida el próximo jueves 14 de noviembre en la ceremonia de los Latin GRAMMY 2024.

El cantante colombiano recibirá el premio Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación, por su impecable carrera y su compromiso constante con iniciativas medioambientales y sociales.

No te pierdas la transmisión de la ceremonia de los Latin GRAMMY 2024 completamente en vivo el próximo jueves 14 de noviembre a partir de las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.