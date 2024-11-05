¿A qué hora son los Latin GRAMMY 2024?

Video Latin GRAMMY 2024: los mejores momentos de los ensayos con Luis Fonsi, Chiquis, entre otros

La edición 25ª de la entrega anual del Latin GRAMMY está a unos días de realizarse. Anota el jueves 14 de noviembre en tu calendario porque, a partir de las 7P/6C, podrás ver la transmisión completa en vivo a través de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

La fiesta del Latin GRAMMY tendrá lugar en el Kaseya Center de Miami, Florida, lugar al que regresa luego de un año de ausencia en este continente, pues como se recordará en 2023 la sede fue Sevilla, España.

Ese día conoceremos por fin a los ganadores de las 58 categorías que este año integran la lista de artistas nominados del Latin GRAMMY.

Será el momento de saber quién de los artistas más nominados se llevará más gramófonos a casa. ¿Será Edgar Barrera con sus nueve candidaturas? El productor, compositor y músico figura en categorías como Grabación del Año, Álbum del Año, entre otras.

¿O acaso serán Bad Bunny o Karol G los más ganadores? El puertorriqueño y la colombiana están nominados este año en ocho categorías como Mejor Fusión/Interpretación Urbana, Mejor Interpretación Reggaetón, por mencionar algunas.

Más de 30 artistas están confirmados para actuar en la ceremonia en el Kaseya Center. Algunos de los performances que destacan son:

-El regreso a este escenario de Alejandro Fernández, Luis Fonsi, David Bisbal y Pitbull, por mencionar a algunos.

-El talento de Ángela Aguilar, Myke Towers, Anitta, Becky G, Carlos Rivera, Leonel García, Reik, quedará de manifiesto.

-Por primera vez tendremos como invitados a la leyenda del rock Jon Bon Jovi y el exitoso Joe Jonas, mientras que otros como Danny Ocean, Grupo Frontera, Kali Uchis, Elena Rose, Ela Taubert, Quevedo y más, debutarán como performers en esta fiesta.

- Carlos Vives, quien este año recibirá el reconocimiento Persona del Año , tendrá un número musical especial

¿Cómo ver en vivo, gratis, los premios Latin GRAMMY?



Recuerda que tienes varias opciones para ser parte de esta fiesta desde la comodidad de tu hogar o donde te encuentres:

-A partir de las 7P/6C sintoniza la señal de Univision, UNIMÁS o Galavisión, pues tendrán la transmisión de Noche de Estrellas, con toda la alfombra roja, y una hora después, a las 8P/7C iniciará la entrega de premios.

-La plataforma de streaming ViX se suma a este evento y lo hará de dos formas: la transmisión gratuita de Noche de Estrellas mientras la edición 25 de la entrega del Latin GRAMMY solo estará disponible para los suscriptores de su servicio Premium.

-También puedes seguir el minuto a minuto en nuestro Liveblog que tendremos disponible desde horas antes de la premiación en el sitio oficial Univision.com/shows/latin-grammy donde podrás encontrar fotos, videos e información relacionada con la fiesta.