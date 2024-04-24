Latin American Music Awards 2024: Young Miko está nominada en la categoría Nuevo Artista Del Año

Young Miko ha consolidado su presencia en la escena musical contemporánea y su talento no pasa desapercibido. La puertorriqueña está nominada en la edición 2024 de los Latin American Music Awards en cinco distintas categorías, entre las cuales destaca su nominación en Nuevo Artista Del Año.

Desde sus inicios en SoundCloud hasta su debut en 2021 con el sencillo 'DJ', Young Miko ha demostrado un rápido ascenso en su carrera.

El último año ha sido especialmente productivo para la trapera, quien ha colaborado con una amplia gama de artistas, desde Feid, Karol G, Nicki Nicole y Cazzu, hasta Wisin, Yandel, Jowell, Randy y Bizarrap, entre otros.

En la novena edición de los Latin AMAs, Young Miko compite en cinco categorías: Nuevo Artista Del Año, Artista Streaming Del Año, Canción Global Latina del Año, Mejor Colaboración - Urbano por "Classy 101" en colaboración con Feid, y Mejor Artista – Urbano.

Latin AMAs 2024: ¿Cuándo, dónde y a qué hora ver la ceremonia?

El jueves 25 de abril, prepárate para sumergirte en la energía y el glamour de la celebración de los Latin American Music Awards 2024, que se llevará a cabo en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada.

Este espectacular evento congregará a una diversa y emocionante multitud de invitados, artistas que se presentarán, nominados y apasionados aficionados de la música latina.

Tres luminarias del mundo del entretenimiento guiarán la noche con su carisma y talento: Thalía, Alejandra Espinoza, Becky G y Carlos Ponce.

La transmisión en vivo dará inicio a las 7P/6C y será emitida a través de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

Este año, los Latin AMAs 2024 presentan una lista de nominados con un total de 27 categorías, una más respecto al año anterior, y un total de 76 artistas que compiten por el codiciado reconocimiento.

Latin AMAs 2024: los más nominados y los artistas que actuarán en la ceremonia

Entre los artistas que encabezan la lista de nominados este año se encuentran Feid y Peso Pluma, ambos con 12 nominaciones, seguidos de cerca por Bad Bunny y Grupo Frontera, cada uno con 11, y las talentosas colombianas Karol G y Shakira, ambas con 9 nominaciones.

En cuanto a las actuaciones musicales, la novena edición de los Latin American Music Awards 2024 promete deslumbrar con la participación de artistas de renombre como Marc Anthony, Carin León, Farruko, Peso Pluma y Thalía, quien además será la carismática conductora del evento. También se presentarán talentos como AB Quintanilla, Banda MS, Danny Ocean, entre otros.

Banda MS, será honrada con el premio Latin AMA Legacy por su contribución a la música banda. El legendario Ricardo Montaner será igualmente homenajeado con el premio Latin AMA Legacy por su influyente legado en el mundo de la música latina, mientras que Yandel será distinguido con el Latin AMA Pioneer.

Latin AMAs 2024: Quiénes conducirán Noche de Famosos

Noche de Famosos promete ser una experiencia inolvidable, repleta de música, moda y mucho más. Tendrás la oportunidad única de ver desde la llegada glamurosa de las estrellas, el backstage y los camerinos.

La antesala de los Latin AMAs 2024 será presentada por Migbelis Castellanos, Roberto Hernández, Amara La Negra y la experta en moda, Yayis Villarreal.

Durante una hora llena de exclusivas, compartirán detalles fascinantes e información privilegiada sobre la ceremonia.

Si sueñas con ser parte de una de las premiaciones más emocionantes del año, no dejes pasar la oportunidad de presenciar los Latin American Music Awards 2024 en el MGM Grand Garden Arena. ¡Adquiere tus boletos cuanto antes y vive esta experiencia única e inolvidable!