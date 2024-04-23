Latin American Music Awards 2024: Shakira está nominada en la categoría Artista Del Año

La artista colombiana Shakira, quien ha sido nominada en la categoría de Artista Del Año en la novena edición de los Latin American Music Awards 2024, ha vuelto oficialmente a la escena musical con su nuevo álbum titulado ‘ Las Mujeres Ya No Lloran’.

El álbum incluye algunos de los éxitos más populares de los últimos años, mismos que hizo en colaboración con varios artistas latinos. Este es el duodécimo álbum de estudio de Shakira y cuenta con 16 canciones exitosas como 'Te Felicito' con Raw Alejandro; 'Monotonía', con Ozuna; 'TQG', con Karol G; y su colaboración con el productor argentino Bizarrap, 'Music sessions vol. 53'.

Recientemente, Shakira anunció en el festival de Coachella que en noviembre comenzará la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en California. Sin duda, este es un momento emocionante para Shakira y sus fans. ¡Estamos ansiosos por ver lo que sigue en su carrera musical!

Latin AMAs 2024: Cuándo, a qué hora será la ceremonia y artistas más nominados

El jueves 25 de abril, prepárate para la gran celebración de los Latin American Music Awards 2024 en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada. Este evento promete ser una reunión espectacular de invitados, artistas en vivo, nominados y amantes de la música.

La noche estará dirigida por cuatros figuras prominentes del entretenimiento: Thalía, Alejandra Espinoza, Beck G y Carlos Ponce. La transmisión en vivo comenzará a las 7P/6C a través de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

Este año, los Latin American Music Awards cuentan con una lista de nominados compuesta por 27 categorías, una más que en 2023, y 76 artistas forman parte de ella. Los artistas más nominados este año son Feid y Peso Pluma, liderando la lista con 12 nominaciones cada uno. Les siguen Bad Bunny y Grupo Frontera, con 11 nominaciones cada uno, y las colombianas Karol G y Shakira, con 9 nominaciones cada una.

Por su notable legado musical, la agrupación originaria de Mazatlán, Sinaloa, Banda MS, será reconocida con el premio Latin AMA Legacy. Banda MS ha dejado una huella en la música banda con su frescura, modernidad y creatividad. Además de contar con 4 Latin AMAs en su haber, este 2024 la agrupación está nominada en la categoría Mejor Colaboración Regional Méxicano por el tema ‘Pa’ Olvidarme De Tus Besos’ junto a Lenin Ramírez.

Ricardo Montaner será honrado con el Latin AMA Legacy por su legado, ya que es uno de los más reconocidos en todo el mundo de habla hispana y uno de los más importantes exponentes de la música latina. Mientras que Yandel recibirá el Latin AMA Pioneer.

Latin AMAs 2024: Noche de Famosos, conductores y más

La Noche de Estrellas promete ser una experiencia inolvidable, llena de música, moda y mucho más. Aquí tendrás la oportunidad única de ver lo que sucede detrás de cámaras, desde la llegada de las estrellas hasta el ajetreo y bullicio del backstage y los camerinos.

La antesala de los Latin AMAs 2024 estará a cargo de Migbelis Castellanos, Roberto Hernández, Amara La Negra, y la experta en moda, Yayis Villarreal. Durante una hora de transmisión, estos famosos compartirán detalles e información exclusiva de la ceremonia.

Latin AMAs 2024: Qué artistas actuarán en la celebración a la música latina

En cuanto a la música, la novena edición de los Latin American Music Awards 2024 contará con la presencia de varios artistas destacados. Marc Anthony, Carin León, Farruko, Peso Pluma, y Thalía, quien además será la conductora de los Latin AMAs 2024, se presentarán en vivo en el escenario. También actuarán AB Quintanilla, Banda MS, Danny Ocean, entre otros.

