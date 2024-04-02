Juego de Voces: ¿Quiénes son los hijos de famosos que participan en el show de canto?

El nuevo concurso de canto de Univision, Juego de Voces , está listo para entretener al público hispano con talentos consagrados y otros nuevos que asombrarán con sus actuaciones en el escenario. Todo bajo la conducción de Angélica Vale .

PUBLICIDAD

Juego de Voces estará integrado por dos equipos: los ‘Consagrados’, integrado por figuras destacadas de la música latina como Mijares, Eduardo Capetillo, Alicia Villarreal, Isabel Lascurain y Erik Rubín. Ellos se enfrentarán con sus hijos en dinámicas de canto, quienes integrarán el team 'Herederos'.

Juego de Voces: ¿Cuándo y a qué hora se estrena el show de canto de Univision?



Prepárate para ver el arranque de este programa a partir del domingo 7 de abril a las 7P/6C por Univision .

Será una oportunidad única, pues serás testigo de una competencia entre padres famosos e hijos que tienen el mismo amor por la música y el canto. El refrán 'De tal palo tal astilla' tendrá el mejor ejemplo en Juego de Voces.

A continuación, te presentamos a los hijos de famosos que serán parte del team 'Herederos' de Juego de Voces.

Joss Álvarez participará en Juego de Voces



Hijo de Isabel Lascurain y José Manuel Álvarez, está decidido a seguir los pasos de su mamá en el canto. En el 2022 Joss Álvarez lanzó su primer sencillo ‘Toda Una Vida’. Tiene 22 años.

Joss Álvarez en Juego de Voces

Melenie Carmona, equipo ‘Herederos’ en Juego de Voces



Tiene 23 años de edad y es hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona. Melenie Carmona también quiere hacer carrera en el canto y su debut oficial fue en el 2022 junto a su mamá en el festival Nortex.

Melenie Carmona en Juego de Voces

Eduardo Capetillo Gaytán participará en Juego de Voces



Hijo de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, este joven tiene 29 años de edad. Desde pequeño la pasión de Eduardo Capetillo Gaytán ha sido la música, ama tocar la guitarra y está listo para dar batalla en este show.

Eduardo Capetillo Gaytán en Juego de Voces

Lucero Mijares llega a Juego de Voces



Cuenta con 19 años de edad. La música la trae en la sangre gracias a sus papás, Lucero y Mijares, con quienes ha compartido el escenario en varias ocasiones. Lucero Mijares también ha incursionado en el teatro musical.

Lucero Mijares en Juego de Voces

Mía Rubín será parte de Juego de Voces



La actuación y el canto han sido parte de su vida desde que era una bebé. Ella es hija de la actriz y conductora Andrea Legarreta y del cantante y músico Erik Rubín. Cine, teatro y el mundo del doblaje son parte de la corta pero gran trayectoria de Mía Rubín, pues apenas cuenta con 18 años de edad.

Mia Rubín en Juego de Voces

Juego de Voces: ¿Cuál es la dinámica del ‘game show’?



En Juego de Voces veremos la competencia entre los equipos de los Consagrados y los Herederos, quienes se enfrentarán en una serie de desafíos que pondrán a prueba sus habilidades musicales a través de divertidas dinámicas de canto, juegos y mucha música. Por cada dinámica ganada los equipos obtendrán puntos.

PUBLICIDAD

Además de presentarse en emocionantes y divertidos desafíos vocales, las estrellas participantes competirán cada una por una noble causa o fundación. El equipo con más puntos ganará la temporada y con él su fundación, la cual recibirá un premio de 50,000 dólares.