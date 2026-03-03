TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

René y Rubí ganan apuesta y bono rumbo a la semifinal de ¿Apostarías Por Mí?

Durante la primera apuesta, René y Rubí se llevaron un bono de 3 mil dólares en ¿Apostarías por mí?, mientras que una de las parejas no tuvo tanta suerte y perdió una fuerte suma de dinero

Liliana Carmona
Por:Liliana Carmona
Video ¡Rubí NO SE DA POR VENCIDA y sigue el Desafío hasta el final!

¡La penúltima semana de ‘¿Apostarías por mí?’ empezó con todo! Después de que Team Rebelión perdió no solo la ‘herencia’ de Lupillo y Taina, también tuvieron que nominar a alguien de su equipo, siendo Franco y Breh quienes decidieron subir a la placa.

Así se vivió el desafío ‘El péndulo’ de ¿Apostarías por mí?

Para este desafío, la paciencia y persistencia se pusieron a prueba. En esta ocasión, las mujeres fueron colgadas de una plataforma, con el objetivo de balancearse y tocar seis botones.

Solo que había una pequeña sorpresa: las mujeres nunca iban a poder alcanzar uno de los botones. Para ganar la prueba, las mujeres debían intentarlo hasta que se terminara el tiempo, mientras que aquellas que se rindieron perdieron la apuesta y la oportunidad de sumar dinero a su bolsa semanal.

Video Rubí, Breh y Ale están preocupadas porque sus hombres apostaron mucho dinero

¿Team Pueblo o Team Rebelión? Esta pareja ganó el bono de ¿Apostarías por mí?

Tras dar a conocer los resultados de cada pareja, Alejandra Espinoza y Alan Tacher revelaron quién se ganó un bono especial, el cual fue otorgado para aquella mujer que tocó los otros botones más rápido.

"Ya saben que era imposible tocar el botón amarillo, pero sí los primeros cinco botones. El bono será para la mujer que tocara más rápido esos botones", explicó Alan Tacher.

Después de que Alejandra Espinoza informara que Ale y Rubí tuvieron los mejores tiempos, y con una diferencia de 2 segundos, Rubí y René ganaron el bono de 3 mil dólares al completar el desafío en 1 minuto con 34 segundos.

René y Rubí ganan apuesta y bono de 3 mil dólares en ¿Apostarías por mí?
René y Rubí ganan apuesta y bono de 3 mil dólares en ¿Apostarías por mí?
Imagen TelevisaUnivision


Pero las noticias no terminaron ahí. Para cerrar el show, Alan reveló que si Nuja hubiera completado la prueba, ella hubiera ganado el bono.

"Con 46 segundos, Nuja, habrías ganado el bono y la apuesta, sino te hubieras rendido. Tú habías logrado apretar los botones, pero te diste por vencida antes de los 7 minutos", dijo Alan.

Nuja se enteró que hubiera ganado el bono de ¿Apostarías por mí? si hubiera continuado con el desafío
Nuja se enteró que hubiera ganado el bono de ¿Apostarías por mí? si hubiera continuado con el desafío
Imagen TelevisaUnivision


No te pierdas ¿Apostarías por mí? de lunes a viernes va a las 8p/7c/5 pac por Unimás y ViX, mientras que los domingos va a ese mismo horario por ViX USA y Univision. En México lo puedes ver a las 7:00 pm por ViX de lunes a viernes, mientras que el show del domingo comienza a las 9:00 pm. Conoce todos los detalles del reality show y accede a contenido exclusivo en el sitio oficial.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

