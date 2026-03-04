¿Apostarías por mí? Nuja rompe en llanto tras quedarse sin apuesta ni bono; Adrián la confronta: “Fuiste la única que se rindió” La tensión estalló entre la pareja luego de que Nuja abandonara el reto y perdiera la oportunidad de sumar una fuerte cantidad de dinero.

En el desafío ‘El Péndulo’, todas las parejas lograron cumplir sus apuestas… excepto Nuja y Adrián. La joven decidió rendirse antes de que concluyeran los siete minutos reglamentarios, lo que les costó no solo la prueba, sino también la cuantiosa suma que habían puesto en juego.

Lo más impactante llegó después, ya que Nuja fue quien presionó los cinco botones en el menor tiempo, marcando apenas 46 segundos. De haber resistido hasta el final, s e habría llevado el bono de 3 mil dólares y asegurado los 14 mil 200 dólares que Adrián apostó.

Al enterarse de este detalle, la frustración la desbordó y terminó entre lágrimas, mientras Adrián le reclamaba su decisión de abandonar justo cuando tenía la victoria prácticamente en las manos.

Nuja estalla en llanto y Adrián le reclama por rendirse

Luego de que Alan Tacher les revelara esta situación, Nuja y Adrián comenzaron a discutir por haber perdido casi toda su bolsa semanal.

Te lo pedí, por qué haces lo que todos hacen, llevas todas las semanas haciéndome lo mismo… Nuja



A lo que Adrián le dijo tajante:

No m… fuiste la única que se rindió Adrián

Nuja le dijo: ‘Te estoy diciendo lo que me preguntaron…’ y Adrián le reviró: ‘Pero se lo preguntaron a todas…’.

La pelea seguía creciendo aunque Nuja trataba de explicarle a Adrián lo que ocurrió:

Sí, pero entendí que ahí estaba lo triqui… sorry, falla mía… pero si estoy viendo que dando la vuelta no puedo llegar, ni columpiándome no puedo llegar… Nuja



Sin escuchar argumentos, Adrián le respondió con enojo:

¡Igual íbamos a hacer los últimos!, porque todo mundo ganó, ¿de qué hablas? Adrián

Nuja le siguió contestando, ya molesta por la forma en al que su esposo reaccionó:

Pero yo no sabía que el reto era resistir, también te voy a decir una cosa papito, yo te dije que no apostaras nada, mañana jugabas, ni modo. ¿Por qué apostaste 14? Nuja

Sin embargo, Adrián defendió su enorme apuesta, asegurando que su esposa nunca se rinde.

Porque tú nunca te rindes… No sé cómo las otras no se rindieron Adrián

Adrián le pidió que le diera unos minutos para procesar la información, pero Nuja insistió en explicarle:

Me dijiste que me relajara, me estoy lastimando la ingle, ¿quién te manda a apostar tanto?, te dije siempre dedícate a apostar poquito, para los días cuando tú vayas, siempre me pones toda la responsabilidad a mí, lo has hecho en toda la temporada… ya ni modo pues nos vamos a ir nominados…Le piqué a los cinco sólo me faltaba uno… gracias por apostar todo por mí, yo nunca me rindo, pero si me estoy lastimando mis partes íntimas, sorry… Nuja

Ya a solas en el patio de la villa, Nuja estalló en llanto y Adrián ya más calmado la consoló.

P… coraje conmigo misma… todo este juego ha sido súper triqui… dije me está haciendo la pregunta, entonces me tengo que bajar, ahí me jugó chueca mi cabeza Nuja



