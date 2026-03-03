¿Apostarías por mí? Laysha revela por qué corrige a ‘El Malito’ constantemente durante cita romántica en ¿Apostarías por mí? Además de ganar el bono, Laysha y ‘El Malito’ tuvieron una cita romántica en la Suite Diamante de ¿Apostarías por mí?, además de que podrán pasar la noche ahí.

Video El Malito le pidió MATRIMONIO a Laysha de BROMA y arruinó CENA ROMÁNTICA

Después de ganar el desafío ‘Misión en pijama’, lo cual les dio los beneficios de un jugoso bono y de mandar a Franco y Breh a la Bodega, Laysha y ‘El Malito’ recibieron una romántica sorpresa del Anfitrión, ya que la pareja había celebrado su aniversario días antes en la Villa de ¿Apostarías por mí?.

Laysha y ‘El Malito’ se sinceran sobre aspectos de su relación en ¿Apostarías por mí?

PUBLICIDAD

El Anfitrión sorprendió a Laysha y ‘El Malito’ con un enorme ramo de rosas, además de una comida para dos y unas preguntas para sincerarse sobre diferentes aspectos de su relación.

Al levantar una de las tarjetas, que estaban debajo de los platos, ‘El Malito’ compartió que no considera que su relación sea tóxica, sino que es más “territorial” y “tradicional”, además mencionó que su novia tiene “ciertas expectativas” sobre él, lo que quiere decir que quiere seguir a su lado.

Pero al ser cuestionada sobre las veces que corrige a su novio en la Villa, la influencer regia compartió que solo está corrigiendo sus acciones.

“Es que no lo estoy corrigiendo a él, estoy corrigiendo las acciones que nosotros hacemos en nuestra relación porque quiero construir un hogar con él”, dijo Laysha, a lo que ‘El Malito’ añadió: “Yo sé que ella me corrige porque ella quiere que sea el padre de sus hijos y, para eso, primero hay que tener ciertas expectativas”.

Laysha y El Malito celebran su aniversario en la Suite Diamante en ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



Mostrando su lado vulnerable, como pocas veces lo ha hecho, Laysha compartió que Malito viene de un hogar muy distinto al suyo, por lo que ella no desea repetir ciertos comportamientos que vivió en su familia.

“Al faltar cosas en mi casa, no tuvimos nosotros (su familia) mucho tiempo como para el amor y eso es lo que a mí me faltó. Yo sé que tengo que mejorar más conmigo misma, creérmela más y ser más amorosa”, expresó.

Entre lágrimas, Laysha compartió que suele ser muy dura consigo misma porque desea que las cosas salgan bien, en particular pensando en sus hijos.

Laysha y El Malito celebran su aniversario en la Suite Diamante en ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



“Por eso yo quiero que ‘El Malito’ se esfuerce en cambiar su forma de ser, a veces, porque no quiero que mis hijos pasen por un mal comentario o por cosas que yo pasé”, precisó.

PUBLICIDAD

Para cerrar la cita con broche de oro, ‘El Malito’ sostuvo el ramo de flores y pretendió ocultar algo, pero lo que en un inicio parecía una propuesta de matrimonio, terminó siendo una broma.

Video El Malito le pidió MATRIMONIO a Laysha de BROMA y arruinó CENA ROMÁNTICA



No te pierdas ¿Apostarías por mí? de lunes a viernes va a las 8p/7c/5 pac por Unimás y ViX, mientras que los domingos va a ese mismo horario por ViX USA y Univision. En México lo puedes ver a las 7:00 pm por ViX de lunes a viernes, mientras que el show del domingo comienza a las 9:00 pm. Conoce todos los detalles del reality show y accede a contenido exclusivo en el sitio oficial.