¿Apostarías por mí?
¿Apostarías por mí?

'¿Apostarías por Mí?': Esta es la lujosa villa donde las parejas pondrán a prueba su amor

Te contamos cómo será la sorprendente villa donde habitarán durante ocho semanas las 12 parejas.

Ana Belén Ortiz's profile picture
Por:Ana Belén Ortiz
Video ¿Apostarías por Mí?: EN VIVO 24/7 en ViX

La cuenta regresiva para el estreno de ‘¿Apostarías por Mí?’ ya comenzó y, con ella, la curiosidad del público por conocer cada detalle del ambicioso reality de parejas que promete convertirse en uno de los más comentados del año. Aunque hasta ahora solo se han revelado 10 de las 12 parejas participantes, uno de los grandes protagonistas del programa ya salió a la luz: la villa en la que vivirán durante ocho intensas semanas.

Durante la presentación oficial del formato, realizada el pasado 8 de enero, se mostraron por primera vez imágenes del lugar que será testigo de romances, conflictos, apuestas y decisiones que podrían cambiar la vida de sus habitantes.

¿Apostarías por Mí?: Una villa diseñada para el drama, el romance y la competencia

Video ¿Apostarías por Mí?: estreno el 18 de enero en ViX


La villa de ‘¿Apostarías por Mí?’ es un complejo de lujo pensado para que cada rincón genere convivencia… y tensión. Ahí, las 12 parejas estarán bajo vigilancia las 24 horas del día, sin escapatoria posible, mientras enfrentan desafíos que pondrán a prueba la confianza, los celos y el amor.

'¿Apostarías por mí?'.
‘¿Apostarías por mí?’.

En los adelantos revelados se pueden apreciar una amplia sala de reuniones, un comedor de gran formato, una cocina totalmente equipada, habitaciones para las parejas y una zona exterior con piscina y jardín, perfecta tanto para momentos románticos como para confrontaciones explosivas.

'¿Apostarías por mí?'.
‘¿Apostarías por mí?’.


Además de la impresionante villa, TelevisaUnivision confirmó que Arana Lemus y Lambda García estarán a cargo de la conducción digital, mientras que el panel de análisis estará integrado por Jorge Lozano, Cecilia Galliano y Lupillo Rivera, quienes comentarán cada movimiento de las parejas.

'¿Apostarías por mí?'.
‘¿Apostarías por mí?’.


¿En qué países podrás ver ‘¿Apostarías por Mí?’ a través de ViX?

Hasta ahora, estas son las parejas que ya están oficialmente confirmadas:

  • Raúl “El Pelón” y Laura Molinar
  • Adrián Di Monte y Nuja Amar
  • Beta Mejía y Alejandra Jaramillo
  • Franco Tradardi y Breh
  • René Strickler y Rubí Cardozo
  • Jim Velásquez y Alina Lozano
  • Gigi Ojeda y David Leal
  • Tiby Camacho y José Medina
  • Lorenzo Méndez y Claudia Galván
  • Salvador Zerboni y Marce Ruíz
Aún faltan dos parejas por revelarse, lo que mantiene la expectativa al máximo.

'¿Apostarías por mí?'.
‘¿Apostarías por mí?’.


‘¿Apostarías por Mí?’ se estrena este domingo 18 de enero y podrá verse en:

Estados Unidos
Univisión, UniMás y ViX
8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT / 5:00 p.m. PT

México
ViX: 7:00 p.m.
Las Estrellas: 9:00 p.m.

Con una villa de ensueño, parejas dispuestas a arriesgarlo todo y un formato que promete giros inesperados, el nuevo reality de TelevisaUnivision se perfila como uno de los realitys shows que no querrás perderte.

¿Apostarías por mí?

