¿Apostarías por mí? René Strickler revela, por fin, cómo se llevan sus hijos mayores con el pequeño que tuvo con Rubí Cardozo René Strickler se sinceró en ¿Apostarías por mí?, donde habló de sus hijos Andrik y Yannick, destapando cómo se llevan con su medio hermano Ian.

Video René habla de la relación que mantiene con sus hijos

René Strickler abrió su corazón en ¿Apostarías por mí?, donde por primera vez reveló cómo se llevan sus hijos mayores con el pequeño que tuvo con Rubí Cardozo.

Durante una plática con Franco y Adrián Di Monte, el actor de telenovelas se sinceró sobre la relación que tienen Andrik y Yannick con su medio hermano Ian.

René Strickler hace confesión sobre sus hijos: esto dijo

En la villa, René Strickler destacó, por primera vez, cómo se llevan sus hijos mayores, fruto de su primer matrimonio, con Ian, el pequeño que procreó con su actual esposa Rubí Cardozo.

“ Enamorados están de Ian, los dos. Andrik viene de Culiacán, porque vienen a comprar cosas, a veces no estamos, casi siempre se queda en casa, le trae, lo llena de dulces y regalos y Yannick también”, indicó.

El actor de telenovelas indicó que incluso Yannick se quería llevar a Ian unos días con él, ahora que ellos están en ¿Apostarías por mí?

“Ahora que estamos acá, no sé, pero creo que Yannick quería llevárselo porque había un par de puentes, quería llevarse a Jade, porque Ian puede viajar con su hermana mayor”, comentó.

Tras confirmar que sus hijos mayores son muy cercanos a su hijo con Rubí Cardozo, René Strickler destacó que Ian es un niño “muy amoroso” y que eso ha provocado que sufra “bullying”.

“Es lo más amoroso, te va a conocer y te va a abrazar, cada vez que te ve te abraza, es bueno… Es un personaje maravilloso, bromista, le admiro el humor, él sufre mucho de bullying porque es muy romántico”, precisó.

