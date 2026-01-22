¿Apostarías por mí? ¿Apostarías por Mí?: Conoce a las tres parejas que están nominadas en la primera semana de competencia Después de varios días de incertidumbre, finalmente tenemos el cuadro de nominados, donde tres parejas están en riesgo ser eliminados

Video ¡La Arena de Nominación está lista y todas las parejas están llenas de nervios!

En unos cuántos días hemos vivido muchas emociones, a través de las parejas de ¿Apostarías por Mí?, pues desde un inicio se han sometido a diversos desafíos donde su amor, comunicación, paciencia y conocimientos se pusieron a prueba.

En este reality existen tres maneras para determinar qué parejas subirán al cuadro de nominados, algo que representa el riesgo de poder ser eliminado definitivamente de la competencia.

PUBLICIDAD

Estas son las tres parejas nominadas de ¿Apostarías por Mí? en la primera semana

Cada semana habrá tres parejas nominadas, pero una de ellas podrá salir de este riesgo tras competir en un desafío de salvación, pero eso se determinará hasta el domingo.

Los primeros que quedaron en riesgo de eliminación fueron Alina Lozano y Jim Velásquez, pues fue una de las parejas con peor resultado en el Desafío del lunes y, además, perdieron en la competencia en vivo.

Los segundos nominados fueron Nuja Amar y Adrián Di Monte, ya que no supieron administrar su dinero y quedaron con menos de 200 dólares en la primera semana, por lo que compitieron con las otra pareja que, igualmente, tenía la bolsa más baja de la competencia.

Los terceros fueron Laysha y 'El Malito', quienes se habían librado de esta instancia al ganarle a Nuja y Adrián, un día antes tras la segunda apuesta. Sin embargo, sus compañeros los mencionaron varias veces en el Cara a Cara, donde se llevaron seis votos.

Imagen TelevisaUnivision



Recuerda que desde este jueves puedes votar para salvar a tu pareja favorita, esto a través de la aplicación de ViX. Si ya eres suscriptor, tendrás 10 votos para dárselo a una sola pareja o repartirlos a tu gusto.

No te pierdas ¿Apostarías por Mí? en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!