¿Apostarías por mí? ¿Se respetan estrategias? Esto pasó en el primer Cara a Cara de ¿Apostarías por Mí? Los ánimos se encendieron por el primer Cara a Cara de la temporada, donde algunas parejas forjaron alianzas y otras jugaron individualmente. Esto pasó:

Video ¡Las dudas carcomen a Breh y Franco con las alianzas que ya se están formando!

Este jueves 22 de enero se llevó a cabo el primer Cara a Cara de ¿Apostarías por Mí?, una dinámica que encendió los ánimos dentro de la villa. Esta actividad fue completamente frontal, donde la manera de nominar fue completamente distinta.

La primera nominación fue tras perder el Desafío de Parejas y una competencia posterior; la segunda, fue porque tuvieron la Bolsa Semanal más baja y fallaron en la competencia en vivo. Esta tercera es nominación directa.

Esto pasó en el primer Cara a Cara de ¿Apostarías por Mí?

Todas las parejas pasaron a la Arena de Nominación, donde cada pareja tuvo que mencionar, frente a todos, a quién nominaría y las razones por las que le daría este voto.

La primera pareja fue Salvador y Marce, quienes nominaron a Laysha y 'El Malito' porque "mi voluntad está en otro lado", aunque hayan conectado y los consideran con buen corazón.

La segunda fue la de Raúl y Laura Molinar, quienes nominaron a Franco y Breh, pues aunque los consideran excelentes personas, también los creen bastante fuertes y son el rival a vencer en la competencia.

La tercera fue Franco y Breh, quienes nominaron a 'El Malito' y Laysha, ya que mostraron ser los más 'débiles' por lo que tienen en su Bolsa Semanal

La cuarta fue Gigi y David, quienes nominaron a Laysha y 'El Malito', por cómo están en el ranking de parejas.

La quinta fue Laysha y 'El Malito', quienes nominaron a David y a Gigi, después de que la pareja les dijo frontalmente que les darían un voto.

La sexta fue René y Rubí, quienes nominaron a Laysha y 'El Malito', porque son la pareja que menos dinero tienen en su Bolsa Semanal.

La séptima fue Lorenzo y Claudia, quienes dieron un voto a Raúl y Laura Molinar, porque piensan que tienen mucho en común, pero así decidieron que sería su estrategia.

La octava fue Mario y Brenda, quienes nominaron a Gigi y David, por estrategia de la pareja, recalcando que no es nada personal.

La novena fue Alina y Jim, quienes eligieron a Gigi y David, ya que piensan que no hacen mucho contenido y, por su talento, deberían de sacar más provecho de su arte.

La décima fue Tiby y Medina, que dieron un voto a David y Gigi, por mera estrategia, pese a que se llevaron muy bien y fue con una de las parejas que más conectaron.

La onceava fue Alejandra y Beta, quienes dieron un voto a Gigi y David, por estrategia que ambos tomaron.

La doceava fue Adrián y Nuja, que votaron por Laysha y Malito, ya que también es una de las parejas que tiene menos presupuesto en la semana.

¿Qué pareja obtuvo más votos en el Cara a Cara?

Tras el intenso momento que se vivió en la villa, los votos quedaron de la siguiente manera:

Laysha y 'El Malito': 5 + 1, que les dio Zerboni y Marce.

Gigi y David: 5

Franco y Breh: 1

Raúl y Laura Molinar: 1

