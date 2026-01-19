¿Apostarías por mí? Alina y Jim es la primera pareja nominada en '¿Apostarías por Mí?' Te contamos todos los detalles de la primera pareja nominada del reality show que acaba de arrancar y tiene a todos frente a su televisor.

Luego de realizarse el primer Desafío de Parejs en ‘¿Apostarías por Mí?’, las cosas se encendieron dentro de la villa, ya que luego de ver cuánto quién tuvo los mejores y los peores tiempos en dichi desafío supimos quiénes se enfrentarían en el desafío final.

Jim y Alina es la primera pareja nominada de ‘¿Apostarías por Mí?’

Luego de que las 12 parejas realizaron el Desafío de Parejas, las dos parejas con el peor tiempo fueron:

Gigi Ojeda y David Leal: 8 min con 39 seg.

Jim Velásquez y Alina Lozano: 10 min con 4 seg.

Por lo que tuvieron que enfrentarse al desafío llamado 'Confianza a ciegas', en donde con los ojos bendados Gigi y Alina tenían que ser guiadas por sus parejas para poder salir de un laberinto con obstáculos y salir a apretar un botón.

Los ganadores fueron Gigi Ojeda y David Leal quienes lograron pasar este desafío lo más rápido posible. Por lo qu e Jim Velásquez y Alina Lozano se convirtió en la primera pareja nominada.

Sin embargo, nada está escrito aún, ya que esto va empezando, por lo que este martes tendremos una segunda apuesta de la semana, en donde nuevamente las parejas tendrán que apostar dinero al desempeño de sus parejas de vida, lo que podría cambiar por completo la placa y subir o bajar a las parejas en el ranking. ¿Qué pasará?