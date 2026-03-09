¿Apostarías por mí? René y Rubí mandan a Laysha y El Malito a la bodega en la semana de la gran final de '¿Apostarías por Mí?' La pareja obtuvo el beneficio de enviar a otra a dormir a la temida bodega y así fueron las reacciones.

Video Adrián y Nuja superan los nervios por la bici y la lluvia para completar el desafío

René y Rubí fueron los grandes ganadores del súper bono por 30 mil dólares, por haber realizado el desafío de ‘Unicletas’ que implicaba subirse a unas bicicletas unidas por una cuerda, pasar un circuito al mismo tiempo y contestar preguntas sobre su relación. Por lo que Rubí y René fueron los que más rápido lo realizaron y acertaron en todas sus preguntas.

Tras este gran triunfo, además de llevarse el bono más grande, se ganaron el beneficio de enviar a otra pareja a dormir a la bodega y esta fue la decisión que tomaron.

PUBLICIDAD

René y Rubí mandan a Laysha y El Malito a la bodega y así reaccionan

La decisión de René y Rubí fue enviar a Laysha y El Malito a la bodega, tras ya haberlo platicado previamente, pues dieron a entender que ellos ya se habían ofrecido para ser la pareja que se irían a la bodega.

¿Apostarías por Mí?

Hicimos un pequeño sondeo porque Pueblo casi nunca estuvo, y casi siempre lo hacemos voluntario... '¿siguen manteniéndolo?', Laysha y Malito Rubí y René



A lo que 'Los Malitos' respondieron que sí y fueron gustosos a la bodega, en donde pasarán en esta semana rumbo a la gran final.

Disfruta la semana final de ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 6:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.