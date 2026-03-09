TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¿Se avecina otra eliminación en Apostarías por Mí? Esto sabemos

Quedan cinco parejas en la competencia y todos ellos lucharán por llegar a la gran final pero, ¿le diremos adiós a una antes del día decisivo?

Gladys Tello
Video Enojados y tensos: los Bezares se preparan mentalmente para el Desafío

Tras siete semanas de competencia y conocer a cómo es que se adaptaban 12 famosas parejas a la convivencia diaria, asumiendo retos, chismes, rivalidades y fuertes encaramientos, finalmente quedan cinco parejas que buscan ganar ¿Apostarías por Mí?

Las duplas que están buscando coronarse como campeonas del reality son: René, Rubí, Laysha, 'El Malito', Alejandra, Beta, Mario, Brenda, Adrián y Nuja, pero antes de que llegue el domingo de la gran final, tendrán que convertirse en finalistas.

¿Habrá un octavo y último eliminado en Apostarías por Mí?

Tras la eliminación de Franco y Breh, las parejas supieron que el público puede votar por la pareja que ellos creen que debería ganar la competencia. Dichas votaciones estarán abiertas hasta el domingo 15 de marzo.

En el show de este lunes, se reveló que el primer finalista del reality será definido el martes por un desafío, el cual por supuesto, no conocen las parejas y desconocen, igualmente, si habrá otro tipo de dinámicas para asegurar su lugar en la final.

Sin embargo, todas tienen presente que sólo cuatro de ellos podrán convertirse en finalistas de ¿Apostarías por Mí? Es decir, que efectivamente, una pareja más será eliminada de la competencia a sólo días de llegar a la gran final.

Así puedes votar por tu pareja favorita para llegar a la gran final de ¿Apostarías por Mí?

¡No bajes la guardia y apoya a tu favorito! El público ya puede votar por su pareja favorita y aquí te contamos el paso a paso para ejecer TU VOTO:

- Desde hoy hasta el pórximo domingo puedes votar y salvar a tu pareja favorita.
- Descarga la app de ViX, es gratis.
- Ingresa a la app de ViX en la sección de ¿Apostarías por Mí? o utiliza el código QR que aparecerá durante el Show, el Pre-Show y el Post-Show.
- Haz clic en la sección "Votar"
- Selecciona a la pareja que quieres salvar.
- Haz clic en "Enviar voto".

Vota por tu pareja favorita rumbo a la final de ¿Apostarías por mí?
Vota por tu pareja favorita rumbo a la final de ¿Apostarías por mí?
Imagen TelevisaUnivision


No te pierdas la SEMANA FINAL de ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

¿Apostarías por mí?

