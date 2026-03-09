¿Apostarías por Mí?: Conoce cuándo se define a la primera pareja finalista del reality
Aquí te contamos cuándo y cómo se definirá a la primera pareja finalista de ¿Apostarías por Mí? ¡Toma nota!
Estamos en la última semana de ¿Apostarías por Mí? donde cinco parejas pelearán por un lugar en la gran final del reality, pero uno de ellos tendrá que decir adiós antes de definir al ganador.
Las parejas saben perfectamente que sólo hay cinco lugares para definir a los finalistas, donde el público puede empezar a votar por la pareja que quieren coronar en el reality, pero también tendrán que completar algunos desafíos.
¿Cuándo conoceremos a la primera pareja finalista de Apostarías por Mí?
Mientras las parejas piden votos, ahora en solitario y ya no como equipo, apenas se enteraron que a partir de este martes deberán a someterse a distintos desafíos para definir a la primera pareja finalista de ¿Apostarías por Mí?
Tras conectarse a la villa, Alan Tacher le soltó la bomba a todas las parejas contendientes, por lo que tendrán que descansar muy bien para encarar esta primera prueba definitoria.
A partir de mañana van a competir por lo más importante un lugar en la gran final del domingo. Sólo hay cuatro finalistas, uno de ustedes no llegará a la gran final.Alan Tacher
Las parejas no tienen más información de si sólo serán desafíos que definan a los finalistas de aquí al viernes o cada día habrá una dinámica distinta para definir a los cuatro que llegarán a la gran final.
René, Rubí, Laysha, 'El Malito', Brenda, Mario, Alejandra, Beta, Adrián y Nuja tendrán que empezar a pensar como pareja y hacer lo posible por ganarse un boleto a la final de ¿Apostarías por Mí? ¡Sigue votando por ellos!
No te pierdas la SEMANA FINAL de ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!
'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.