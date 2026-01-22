TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Tras el intenso Cara a Cara, Laysha y 'El Malito' se convierten en la tercera pareja nominada de ¿Apostarías por Mí?

Tras el momento súper tenso que se vivió en el primer Cara a Cara, una tercera pareja se sumó al cuadro de nominación

Gladys Tello's profile picture
Por:Gladys Tello
Video ¡Las dudas carcomen a Breh y Franco con las alianzas que ya se están formando!

La villa cambió completamente su energía, tras haberse llevado a cabo el primer Cara a Cara de ¿Apostarías por Mí?, donde las estrategias, alianzas, la frontalidad y el ser congruente, causaron varios estragos.

La primera pareja nominada, en esta primera semana, fue la de Alina Lozano y Jim Velásquez. La segunda fue la de Adrián Di Monte y Nuja Amar, por ser los que menos dinero tienen en su bolsa semanal y perder una competencia en vivo.

Laysha y 'El Malito' son la tercera pareja nominada de ¿Apostarías por Mí?

La tercera nominación de la semana se hizo a través del Cara a Cara, donde todas las parejas dijeron, de manera frontal, por qué estaban nominando a cierta pareja, la cual cada vez que la mencionaban, se llevó un punto.

Tras vivir una tensa jornada, planear estrategias y forjar alianzas, la pareja que se suma al cuadro de nominados es la de Laysha y 'El Malito', pese a que habían empatado con Gigi y David en las votaciones.

En el Cara a Cara esta pareja recibió 5 votos, al igual que Gigi y David, pero para el desempate, la pareja con más dinero en la bolsa semanal, tuvo que dar un voto extra para definir quién serían los que se irían a nominación.

Salvador Zerboni y Marce fueron los que dieron ese voto. Después de conocer que están en riesgo de salir, Laysha y 'El Malito' se mostraron cabizbajos, pues desde horas antes sabían que la mayoría iba a nominarlos.

Imagen TelevisaUnivision


No te pierdas ¿Apostarías por Mí? en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

¿Apostarías por mí?

