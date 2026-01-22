¿Apostarías por mí? Tras el intenso Cara a Cara, Laysha y 'El Malito' se convierten en la tercera pareja nominada de ¿Apostarías por Mí? Tras el momento súper tenso que se vivió en el primer Cara a Cara, una tercera pareja se sumó al cuadro de nominación

Video ¡Las dudas carcomen a Breh y Franco con las alianzas que ya se están formando!

La villa cambió completamente su energía, tras haberse llevado a cabo el primer Cara a Cara de ¿Apostarías por Mí?, donde las estrategias, alianzas, la frontalidad y el ser congruente, causaron varios estragos.

La primera pareja nominada, en esta primera semana, fue la de Alina Lozano y Jim Velásquez. La segunda fue la de Adrián Di Monte y Nuja Amar, por ser los que menos dinero tienen en su bolsa semanal y perder una competencia en vivo.

PUBLICIDAD

Laysha y 'El Malito' son la tercera pareja nominada de ¿Apostarías por Mí?

La tercera nominación de la semana se hizo a través del Cara a Cara, donde todas las parejas dijeron, de manera frontal, por qué estaban nominando a cierta pareja, la cual cada vez que la mencionaban, se llevó un punto.

Tras vivir una tensa jornada, planear estrategias y forjar alianzas, la pareja que se suma al cuadro de nominados es la de Laysha y 'El Malito', pese a que habían empatado con Gigi y David en las votaciones.

En el Cara a Cara esta pareja recibió 5 votos, al igual que Gigi y David, pero para el desempate, la pareja con más dinero en la bolsa semanal, tuvo que dar un voto extra para definir quién serían los que se irían a nominación.

Salvador Zerboni y Marce fueron los que dieron ese voto. Después de conocer que están en riesgo de salir, Laysha y 'El Malito' se mostraron cabizbajos, pues desde horas antes sabían que la mayoría iba a nominarlos.

Imagen TelevisaUnivision



No te pierdas ¿Apostarías por Mí? en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!