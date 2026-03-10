¿Apostarías por mí? Brenda se queja con Mario sobre Los Malitos y Los Bebitos en la Bodega: “Las risotadas de una” Como parte de su castigo, además de perder 3 mil dólares de su bolsa acumulada, Mario y Brenda Bezares pasaron su primera noche en la Bodega de ¿Apostarías por mí?, situación que no les agradó para nada

Video Brenda se queja de los escándalos de Los Malitos y Los Bebitos

La noche del pasado 8 de marzo, previo a la salida de Franco y Breh de ¿Apostarías por mí?, e l anfitrión sancionó a Mario y Brenda tras exhibir al conductor por ayudar a Laysha en su castigo, quien tenía que preparar la comida para toda la Villa.

Mario y Brenda son sancionados por el Anfitrión de ¿Apostarías por mí?

PUBLICIDAD

Durante el show, Brenda no ocultó su enojo, argumentando que ella no había hecho nada que la castigaran con la Bodega, una de las habitaciones más incómodas de la Villa.

A pesar de que el resto de las parejas les dieron los mejores consejos y lo acondicionaron para que estuvieran más cómodos, Brenda siguió molesta, rompió en llanto y comenzó a hablar mal sobre otras parejas.

Mario y Brenda se sinceran sobre las parejas del Team Pueblo en ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



“¿No te pasa que llega un punto en el que ya estás harto de todos?”, dijo Brenda, a lo que Mario añadió: “prefiero que estemos así solitos a estar con cinco cabron3s en el mismo cuarto, que cuchicheando, la luz, la puerta (haciendo ruido). Llega un momento de ‘ya no’”.

Aprovechando el momento de sinceridad, Brenda señaló que ‘los bebitos’ (Ale y Beta) y Laysha hacen mucho ruido antes de irse a dormir. “Las risotadas de una, las risotadas de la otra”, añadió.

Pero la conversación no terminó ahí. Los Bezares destacaron que René, Malito y Adrián roncan muy fuerte, asegurando que Mario es quien menos ruido hace en la Villa al dormir.

“Lo que sí te puedo decir es que, de verdad, de aquí vas a salir bien fortalecida. Te vas a dar cuenta de lo linda que es nuestra vida, que salgas, que veas tu casa, a tus hijos, a tus papás”, dijo Mario, a lo que Brenda respondió que no había llorado tanto en su vida como en el reality show.

Brenda se sinceró sobre la sobreprotección de sus padres, señalando que no la dejaban hacer las mismas actividades que a otros niños, justificando así su reacción.

“Pero quitarte esa ‘programación’ a estas alturas ‘del partido’ de mi vida. A lo que voy es que me la he pasado llorando porque he hecho muchas cosas que en mi vida pensé hacer, yo no hago nada de lo que hacen aquí, no hago ese tipo de deportes, nada. Yo pensé que la clase de juegos que íbamos a hacer en pareja, pero nunca me iba a imaginar que iba a competir sola (...) Estuvo muy heavy (pesado) y no lo volvería hacer”, dijo la cantante.

Video Brenda se queja de los escándalos de Los Malitos y Los Bebitos