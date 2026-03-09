¿Apostarías por mí? El Anfitrión levanta el castigo a los Bezares y salen de la bodega; así reaccionó la pareja Los Bezares fueron liberados de dormir en la bodega y así fue su reacción tras haber pasado la peor de sus noches en la villa.

Video ¡Se abren las votaciones para las 5 parejas CONTENDIENTES a la gran final!

Tras ayudar a Laysha y el Malito a preparar el desayuno para todos,Mario y Brenda Bezares fueron castigados por el Anfitrión este domingo, obligándolos a pasar la noche en la bodega, lo que causó una gran discusión entre la querida pareja.

La más afectada con este castigo fue Brenda, pues consideró que fue una cuestión injusta y ajena a sus actos, ya que quien le ayudó a Laysha fue sólo Mario. Sin embargo, el castigo fue para la pareja y pasaron la peor noche en todo el tiempo que llevan en la villa.

Anfitrión levanta castigo a Los Bezares y así reaccionan

¿Apostarías por Mí?



Dos castigos fueron levantados esta noche en la villa, el primero, que los baños compartidos entre los cuartos se volverían a abrir, lo que dio mucho alivio a las parejas.

Sin embargo, Mario y Brenda Bezares quedaron confundidos, pues querían saber si su castigo también sería levantado, a lo que Alan Tacher se los confirmó y lo agradecieron mucho.

