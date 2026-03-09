TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

René y Rubí se llevan el gran bono por 30 mil dólares y así mueven todo el ranking en ‘¿Apostarías por Mí?’

La popular pareja fue la ganadora del gran bono por 30 mil dólares, lo que hizo mover por completo el ranking de parejas.

Ana Belén Ortiz's profile picture
Por:Ana Belén Ortiz
add
Síguenos en Google
Video “Me gusta el problema”: Laysha y Malito se echan en cara sus defectos

Estamos a una semana de la gran final de ‘¿Apostarías por Mí?’ y hoy lunes 9 de marzo se realizó uno de los últimos desafíos con el que las parejas podrán seguir creciendo su bolsa acumulada. Se trató de ‘Unicletas’ que puso a prueba la sincronización y paciencia de las parejas.

El desafío consistió en que las parejas subieran a unas bicicletas unidas por una cuerda, con las que tenían que recorrer un circuito al mismo tiempo mientras respondían preguntas sobre su relación. Ganaban las parejas que contestaran por lo menos dos de las tres preguntas y lo hicieran en el menor tiempo posible.

PUBLICIDAD

Las parejas que lograran los mejores tiempos y contestaran bien sus preguntas competirían por tres grandes bonos: primer lugar 30 mil dólares, segundo lugar 20 mil y tercer lugar 10 mil.

René y Rubí son los grandes ganadores del súper bono de 30 mil dólares

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?

Más sobre ¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?: Conoce cuándo se define a la primera pareja finalista del reality
2 mins

¿Apostarías por Mí?: Conoce cuándo se define a la primera pareja finalista del reality

¿Apostarías por Mí?
'¿Apostarías por Mí?': Te contamos todo sobre 'Unicletas' el desafío de parejas de hoy lunes 9 de marzo
2 mins

'¿Apostarías por Mí?': Te contamos todo sobre 'Unicletas' el desafío de parejas de hoy lunes 9 de marzo

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?: Esta es la jugosa cantidad que recibirá la pareja ganadora del reality
2 mins

¿Apostarías por Mí?: Esta es la jugosa cantidad que recibirá la pareja ganadora del reality

¿Apostarías por Mí?
Brenda se sincera con Alejandra y Beta y revela por qué se molestó con ellos: "el otro equipo tiene más atención"
2 mins

Brenda se sincera con Alejandra y Beta y revela por qué se molestó con ellos: "el otro equipo tiene más atención"

¿Apostarías por Mí?
¿Cuándo y a qué hora se transmitirá la gran final de ‘¿Apostarías por Mí?’? Esto es todo lo que debes saber
2 mins

¿Cuándo y a qué hora se transmitirá la gran final de ‘¿Apostarías por Mí?’? Esto es todo lo que debes saber

¿Apostarías por Mí?
René Strickler sufre accidente frente a su esposa: Rubí lo regaña y termina ayudándolo
1 mins

René Strickler sufre accidente frente a su esposa: Rubí lo regaña y termina ayudándolo

¿Apostarías por Mí?
Brenda y Mario aseguran que hay una pareja que ya se siente ganadora y la tachan de soberbia: "Gente tóxica"
3 mins

Brenda y Mario aseguran que hay una pareja que ya se siente ganadora y la tachan de soberbia: "Gente tóxica"

¿Apostarías por Mí?
Brenda Bezares llora y culpa a Laysha: Mario Bezares trata de consolarla y ella explota: “Estoy harta”
2 mins

Brenda Bezares llora y culpa a Laysha: Mario Bezares trata de consolarla y ella explota: “Estoy harta”

¿Apostarías por Mí?
Brenda Bezares culpa a Laysha de sus males dentro de La Villa: "Sigue siendo un castigo para nosotros"
1 mins

Brenda Bezares culpa a Laysha de sus males dentro de La Villa: "Sigue siendo un castigo para nosotros"

¿Apostarías por Mí?
Franco y Breh se sinceran sobre quién debería ganar ¿Apostarías por mí?
2 mins

Franco y Breh se sinceran sobre quién debería ganar ¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?


El primero grupo en realizar el desafío fueron: Rubí y René y Laysha y El Malito.

La pareja que más se esforzó fue René y Rubí que realizaron rápido el desafío, mientras que L aysha y Malito tuvieron muchos problemas, porque Laysha no se concentraba y estuvo a nada de dejar la competencia.

De este grupo René y Rubí acertaron a todas sus preguntas, mientras que Laysha y El Malito sólo tuvieron una.

¿Quién debe ganar? Vota ya por tu pareja favorita de ‘¿Apostarías por mí?’.

El segundo grupo estuvo conformado:

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?


Nuja y Adrián, Mario y Brenda, y Ale y Beta. Aunque les costó bastante trabajo a todas las parejas, quienes concluyeron el desafío fueron Ale y Beta, Adrián y Nuja. Mientras que los Bezares decidieron abandonar el desafío, debido al deterioro físico de Mario.

De este grupo Ale y Beta, y Adrián y Nuja superaron el desafío.

Adrián y Nuja quedan en el tercer lugar y se llevan el bono por 10 mil dólares.
Mientras que Ale y Beta quedaron en tercer lugar y se llevaron el bono por 20 mil dólares.
Y los grandes ganadores fueron René y Rubí por 30 mil dólares.

'¿Apostarías por Mí?'.
'¿Apostarías por Mí?'.


Disfruta la semana final de ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 6:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Polen
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Borrón y vida nueva
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX