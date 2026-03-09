¿Apostarías por mí? René y Rubí se llevan el gran bono por 30 mil dólares y así mueven todo el ranking en ‘¿Apostarías por Mí?’ La popular pareja fue la ganadora del gran bono por 30 mil dólares, lo que hizo mover por completo el ranking de parejas.

Estamos a una semana de la gran final de ‘¿Apostarías por Mí?’ y hoy lunes 9 de marzo se realizó uno de los últimos desafíos con el que las parejas podrán seguir creciendo su bolsa acumulada. Se trató de ‘Unicletas’ que puso a prueba la sincronización y paciencia de las parejas.

El desafío consistió en que las parejas subieran a unas bicicletas unidas por una cuerda, con las que tenían que recorrer un circuito al mismo tiempo mientras respondían preguntas sobre su relación. Ganaban las parejas que contestaran por lo menos dos de las tres preguntas y lo hicieran en el menor tiempo posible.

Las parejas que lograran los mejores tiempos y contestaran bien sus preguntas competirían por tres grandes bonos: primer lugar 30 mil dólares, segundo lugar 20 mil y tercer lugar 10 mil.

René y Rubí son los grandes ganadores del súper bono de 30 mil dólares

El primero grupo en realizar el desafío fueron: Rubí y René y Laysha y El Malito.

La pareja que más se esforzó fue René y Rubí que realizaron rápido el desafío, mientras que L aysha y Malito tuvieron muchos problemas, porque Laysha no se concentraba y estuvo a nada de dejar la competencia.

De este grupo René y Rubí acertaron a todas sus preguntas, mientras que Laysha y El Malito sólo tuvieron una.

El segundo grupo estuvo conformado:

Nuja y Adrián, Mario y Brenda, y Ale y Beta. Aunque les costó bastante trabajo a todas las parejas, quienes concluyeron el desafío fueron Ale y Beta, Adrián y Nuja. Mientras que los Bezares decidieron abandonar el desafío, debido al deterioro físico de Mario.

De este grupo Ale y Beta, y Adrián y Nuja superaron el desafío.

Adrián y Nuja quedan en el tercer lugar y se llevan el bono por 10 mil dólares.

Mientras que Ale y Beta quedaron en tercer lugar y se llevaron el bono por 20 mil dólares.

Y los grandes ganadores fueron René y Rubí por 30 mil dólares.

Disfruta la semana final de ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 6:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.