Brenda encara a Laysha tras el castigo del Anfitrión y asegura: "Sentí que me diste la espalda"

Aunque la sanción duró sólo un día, fue suficiente para que Mario y Brenda Bezares vivieran una de las noches más incómodas dentro de la villa de “¿Apostarías por Mí?”. Ambos tuvieron que dormir en la bodega después de que Mario ayudara a Laysha a cocinar, tarea que formaba parte del castigo de la influencer por haber roto las reglas.

La situación terminó por colmar la paciencia de Brenda, quien consideró injusto recibir el castigo cuando, según ella, la acción había sido únicamente de Mario. Esto la hizo sentirse poco respaldada por su propio equipo. De hecho, quienes primero se acercaron a apoyarla fueron Rubí y Nuja, quienes le compartieron algunos consejos para sobrellevar la noche en la bodega.

Laysha trata de aclarar las cosas con Brenda y ella así le respondió

Brendita quiero que sepas que no supimos qué hacer cuando los castigaron, entramos en un pánico que todavía hoy no supimos qué hacer con ustedes, decíamos ya nos hemos acercado Laysha



Sin embargo, en esta ocasión Brenda no se quedó con nada y le externó a Laysha todo lo que sintió tras recibir un castigo por ayudarla.

Yo decía, oye mi equipo al que tanto he apoyado y estas vienen y me traen la colcha y las sábanas, y las de mi equipo ni un p… me echaron, ¿qué onda?, yo me sentía sola en ese momento y no supe qué hacer Brenda



Laysha le respondió que quiso darle su espacio, ya que la vio muy enojada por la situación.

Quiero que sepas que tú estabas como muy ida, yo te hablé y no me contestaste, Malito dice que en la mañana te dijo buenos días, tampoco le contestaste, y dijimos, vamos a darle su espacio, porque no sabíamos cómo reaccionar Laysha

A lo que Brenda le dijo directamente que lo que sintió fue que Laysha le dio la espalda, cuando debieron de externarle al Anfitrión que no permitirán que Mario y ella durmieran en la bodega.

Y fíjate que yo sentí que tu me diste la espalda, ‘¿verdad que te dije?’, hasta me cambié de lugar… dije si me va a dar la espalda, mejor me cambio de lugar… me sentí Brenda



Y Brenda continuó explicándole por qué tuvo esa actitud con ella.

Me sentía muy mal, estaba cansada, estaba enca…, me sentía frustrada, sentí que no tenía apoyo de nadie, porque pensé, si nos hubiéramos puesto todos como la otra vez, a nadie mandan a la bodega Brenda

Laysha le respondió asegurándole que es una mujer a la que quiere y admira mucho, a la que nunca le quitaría su apoyo.

Yo creo que fue un mal entendido, lo de la espalda no me acuerdo, pero jamás te daría la espalda. Yo te adoro, te admiro, soy de tus fans Laysha



