¿Apostarías por mí? Laysha expone a ‘El Malito’ en la Villa; revela que es ‘niño fresa’ y su mamá es vecina de famoso cantante Frente a Adrián, Nuja, Ale y Beta, Laysha compartió en la Villa de ¿Apostarías por mí? que ‘El Malito’ es un ‘niño bien’, incluso su mamá es vecina de un famoso cantante puertorriqueño

Video Laysha revela que El Malito es “niño fresa” y que su mamá es vecina de Ricky Martin

La contienda rumbo a la gran final de ¿Apostarías por mí? ha comenzado. A pesar de que las parejas pasaron por la última prueba en la que podrían sumar dinero a su bolsa acumulada, la convivencia entre Team Pueblo y Team Rebelión parece estar fluyendo sin contratiempos, por lo que Laysha se animó a contar un secreto de ‘El Malito’.

Laysha revela que ‘El Malito’ es un ‘niño fresa’ en ¿Apostarías por mí?

PUBLICIDAD

Durante una conversación en el comedor, junto a Adrián, Nuja, Ale y Beta, Laysha y ‘El Malito’ se sinceraron un poco sobre sus vidas fuera de la Villa tras una breve plática sobre vehículos, donde el joven puertorriqueño reveló que no manejar estándar ni montar a caballo.

“Lo que pasa es que ‘Malito’ siempre quiso ser de barrio, pero su mamá no lo dejó”, dijo Laysha.

Laysha revela que 'El Malito' es 'niño fresa' en la Villa de ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



De inmediato, Adrián le preguntó a Laysha si su novio era ‘fresa’, a lo que ella respondió afirmativamente, incluso señaló haberlo dicho anteriormente en la Villa.

“El barrio en el que vive su mamá, ella vive en el mismo barrio que la mamá de Ricky Martin”, expresó Laysha, a lo que Malito respondió que “no es nada especial, Ricky Martin le compró una casa ahí para que esté tranquila”.

Tras señalar que el lugar donde vive la mamá del cantante puertorriqueño debe ser un lugar ‘bien’, Laysha reiteró su punto de vista, asegurando que su novio luego pone música donde afirman que vienen “desde abajo”, cuando ella considera que él no ha tenido esa vida.

“Yo tuve la oportunidad de tener una educación privada y todo eso (...) en mi defensa, yo era de los ‘fresitas rebeldes’”, añadió ‘Malito’. “Mis papás se desvivieron dándome lo que ellos no tuvieron, pero si salía más con los del colegio que estaba al lado de mi casa”.

Adrián, Nuja, Ale y Beta cuestionaron a 'El Malito' tras enterarse que es un 'niño fresa' en ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



Tras su declaración, Ale compartió que no podía creer que tuviera ‘más calle que él’, al igual que lo mencionó Adrián y Laysha. Para cerrar el tema, ‘El Malito’ les explicó, con un mapa de Puerto Rico que tiene tatuado en el brazo, la área dónde vivía en la infancia.

Video Laysha revela que El Malito es “niño fresa” y que su mamá es vecina de Ricky Martin