TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

'¿Apostarías por Mí?': Te contamos todo sobre 'Unicletas' el desafío de parejas de hoy lunes 9 de marzo

Conoce de qué trató el desafío de parejas de este lunes en el reality show que está a punto de llegar a su gran final.

Ana Belén Ortiz's profile picture
Por:Ana Belén Ortiz
add
Síguenos en Google
Video A Ale se le cae la almohada y vive un penoso incidente

El reality ‘¿Apostarías por Mí?’ está cada vez más cerca de su desenlace y las parejas siguen dando todo en cada prueba. A tan sólo una semana de la gran final, los participantes enfrentan algunos de los últimos desafíos que podrían marcar la diferencia en sus bolsas acumuladas de dinero.

Cada reto se vuelve crucial, ya que ganar significa seguir sumando a su premio final y acercarse más a la victoria. Este lunes 9 de marzo, las parejas pusieron a prueba su coordinación, comunicación y equilibrio en un desafío que exigió avanzar completamente sincronizados.

PUBLICIDAD

¿De qué trató el desafío ‘Unicletas’ de hoy lunes 9 de marzo?

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?

El desafío de hoy, llamado ‘Unicletas’, puso a prueba la capacidad de las parejas para avanzar juntas, manteniendo el equilibrio y trabajando en equipo.

Más sobre ¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?: Esta es la jugosa cantidad que recibirá la pareja ganadora del reality
2 mins

¿Apostarías por Mí?: Esta es la jugosa cantidad que recibirá la pareja ganadora del reality

¿Apostarías por Mí?
Brenda se sincera con Alejandra y Beta y revela por qué se molestó con ellos: "el otro equipo tiene más atención"
2 mins

Brenda se sincera con Alejandra y Beta y revela por qué se molestó con ellos: "el otro equipo tiene más atención"

¿Apostarías por Mí?
¿Cuándo y a qué hora se transmitirá la gran final de ‘¿Apostarías por Mí?’? Esto es todo lo que debes saber
2 mins

¿Cuándo y a qué hora se transmitirá la gran final de ‘¿Apostarías por Mí?’? Esto es todo lo que debes saber

¿Apostarías por Mí?
René Strickler sufre accidente frente a su esposa: Rubí lo regaña y termina ayudándolo
1 mins

René Strickler sufre accidente frente a su esposa: Rubí lo regaña y termina ayudándolo

¿Apostarías por Mí?
Brenda y Mario aseguran que hay una pareja que ya se siente ganadora y la tachan de soberbia: "Gente tóxica"
3 mins

Brenda y Mario aseguran que hay una pareja que ya se siente ganadora y la tachan de soberbia: "Gente tóxica"

¿Apostarías por Mí?
Brenda Bezares llora y culpa a Laysha: Mario Bezares trata de consolarla y ella explota: “Estoy harta”
2 mins

Brenda Bezares llora y culpa a Laysha: Mario Bezares trata de consolarla y ella explota: “Estoy harta”

¿Apostarías por Mí?
Brenda Bezares culpa a Laysha de sus males dentro de La Villa: "Sigue siendo un castigo para nosotros"
1 mins

Brenda Bezares culpa a Laysha de sus males dentro de La Villa: "Sigue siendo un castigo para nosotros"

¿Apostarías por Mí?
Franco y Breh se sinceran sobre quién debería ganar ¿Apostarías por mí?
2 mins

Franco y Breh se sinceran sobre quién debería ganar ¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?
Brenda no se calla y despotrica contra Team Pueblo tras ser castigada por El Anfitrión: "ninguno de ellos tocó La Bodega"
3 mins

Brenda no se calla y despotrica contra Team Pueblo tras ser castigada por El Anfitrión: "ninguno de ellos tocó La Bodega"

¿Apostarías por Mí?
Laysha, 'El Malito', Adrián, Nuja, Ale y Beta permanecen en la villa de ¿Apostarías por mí? rumbo a la gran final
1 mins

Laysha, 'El Malito', Adrián, Nuja, Ale y Beta permanecen en la villa de ¿Apostarías por mí? rumbo a la gran final

¿Apostarías por Mí?

La premisa parte de una idea clave en cualquier relación: para mantener el equilibrio, ambos deben avanzar en la misma dirección, unidos y en sincronía. Pero hacerlo sobre una misma bicicleta no resultó tan sencillo como parecía.

Enesta dinámica, las parejas debían recorrer un circuito estrecho montados en una bicicleta de dos asientos, lo que les obligaba a coordinar cada movimiento para no perder estabilidad y poder avanzar.

Levantan castigo a Laysha y El Malito en ¿Apostarías por mí?, pero Mario y Brenda rompen las reglas.

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?


Durante el trayecto, además del reto físico, tuvieron que detenerse en tres estaciones donde enfrentaron distintos mini desafíos:

  • Atinar dos pelotas en un blanco de velcro.
  • Intercambiar pelotas de colores en sus contenedores correspondientes.
  • Armar unrompecabezas, el cual incluía preguntas relacionadas con su relación como pareja.

Cada una de estas pruebas no sólo puso a prueba su destreza, sino también la comunicación y complicidad entre ambos, elementos fundamentales para lograr completar el recorrido con éxito.

Con la final cada vez más cerca en ‘¿Apostarías por Mí?’, los desafíos se vuelven más decisivos y cada pareja busca sumar la mayor cantidad de dinero posible antes del último episodio.

Video Beta cae pero tranquiliza a Alejandra para pedalear y completar el desafío


Si quieres saber cómo les fue a los participantes y descubrir quiénes logran avanzar con ventaja rumbo a la final, no te pierdas el show en vivo de ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 6:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Polen
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Borrón y vida nueva
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX