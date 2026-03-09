¿Apostarías por mí? '¿Apostarías por Mí?': Te contamos todo sobre 'Unicletas' el desafío de parejas de hoy lunes 9 de marzo Conoce de qué trató el desafío de parejas de este lunes en el reality show que está a punto de llegar a su gran final.

Video A Ale se le cae la almohada y vive un penoso incidente

El reality ‘¿Apostarías por Mí?’ está cada vez más cerca de su desenlace y las parejas siguen dando todo en cada prueba. A tan sólo una semana de la gran final, los participantes enfrentan algunos de los últimos desafíos que podrían marcar la diferencia en sus bolsas acumuladas de dinero.

Cada reto se vuelve crucial, ya que ganar significa seguir sumando a su premio final y acercarse más a la victoria. Este lunes 9 de marzo, las parejas pusieron a prueba su coordinación, comunicación y equilibrio en un desafío que exigió avanzar completamente sincronizados.

PUBLICIDAD

¿De qué trató el desafío ‘Unicletas’ de hoy lunes 9 de marzo?

¿Apostarías por Mí?

El desafío de hoy, llamado ‘Unicletas’, puso a prueba la capacidad de las parejas para avanzar juntas, manteniendo el equilibrio y trabajando en equipo.

La premisa parte de una idea clave en cualquier relación: para mantener el equilibrio, ambos deben avanzar en la misma dirección, unidos y en sincronía. Pero hacerlo sobre una misma bicicleta no resultó tan sencillo como parecía.

Enesta dinámica, las parejas debían recorrer un circuito estrecho montados en una bicicleta de dos asientos, lo que les obligaba a coordinar cada movimiento para no perder estabilidad y poder avanzar.

¿Apostarías por Mí?



Durante el trayecto, además del reto físico, tuvieron que detenerse en tres estaciones donde enfrentaron distintos mini desafíos:

Atinar dos pelotas en un blanco de velcro.

Intercambiar pelotas de colores en sus contenedores correspondientes.

Armar unrompecabezas, el cual incluía preguntas relacionadas con su relación como pareja.

Cada una de estas pruebas no sólo puso a prueba su destreza, sino también la comunicación y complicidad entre ambos, elementos fundamentales para lograr completar el recorrido con éxito.

Con la final cada vez más cerca en ‘¿Apostarías por Mí?’, los desafíos se vuelven más decisivos y cada pareja busca sumar la mayor cantidad de dinero posible antes del último episodio.

Video Beta cae pero tranquiliza a Alejandra para pedalear y completar el desafío



Si quieres saber cómo les fue a los participantes y descubrir quiénes logran avanzar con ventaja rumbo a la final, no te pierdas el show en vivo de ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 6:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.