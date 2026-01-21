TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Adrián Di Monte y Nuja Amar se convierten en la segunda pareja nominada de '¿Apostarías Por Mí?'


Tras un desafío de equilibrio y precisión, la querida pareja se convirtió en la segunda nominada.

Ana Belén Ortiz's profile picture
Por:Ana Belén Ortiz
Video ¡Todo mal! La tensión toma por sorpresa al Malito y Laysha en el desafío individual

Luego de que Adrián Di Monte y Nuja Amar, y Laysha y El Malito, quedaron en el fondo del ranking tras su mal desempeño en el desafío Me traes dando vueltas’, ambas parejas se enfrentaron en el desafío en vivo, y Adrián Di Monte y Nuja Amar se convirtieron en la segunda pareja nominada de ‘¿Apostarías Por Mí?’.

La noticia no fue tomada con mucha tranquilidad, por el contrario Laysha y El Malito se emocionaron al salvarse de la nominación.

PUBLICIDAD

Adrián Di Monte y Nuja Amar es la segunda pareja nominada de ‘¿Apostarías por Mí?’


Adrián Di Monte y Nuja Amar es la segunda pareja nominada y se suman a Alina y Jim, quienes fueron los primeros en salir nominados.

'¿Apostarías por Mí?' que está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Sigue disfrutando ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México y 9:00 pm Las Estrellas.

¿Apostarías por mí?

