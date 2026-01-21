¿Apostarías por mí? Adrián Di Monte y Nuja Amar se convierten en la segunda pareja nominada de '¿Apostarías Por Mí?'

Tras un desafío de equilibrio y precisión, la querida pareja se convirtió en la segunda nominada.



Video ¡Todo mal! La tensión toma por sorpresa al Malito y Laysha en el desafío individual

Luego de que Adrián Di Monte y Nuja Amar, y Laysha y El Malito, quedaron en el fondo del ranking tras su mal desempeño en el desafío ‘Me traes dando vueltas’, ambas parejas se enfrentaron en el desafío en vivo, y Adrián Di Monte y Nuja Amar se convirtieron en la segunda pareja nominada de ‘¿Apostarías Por Mí?’.

La noticia no fue tomada con mucha tranquilidad, por el contrario Laysha y El Malito se emocionaron al salvarse de la nominación.

Adrián Di Monte y Nuja Amar es la segunda pareja nominada de ‘¿Apostarías por Mí?’



Adrián Di Monte y Nuja Amar es la segunda pareja nominada y se suman a Alina y Jim, quienes fueron los primeros en salir nominados.

'¿Apostarías por Mí?' que está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.