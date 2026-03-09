¿Apostarías por mí? '¿Apostarías por Mí?': Así quedaron las bolsas acumuladas rumbo a la gran final Te contamos cómo quedaron las bolsas acumuladas de cada una de las parejas rumbo a la gran final.

Este lunes 9 de marzo las parejas de ‘¿Apostarías por Mí?’ tuvieron la última oportunidad de sumar dinero a sus bolsas acumuladas en e l desafío ‘Unicletas’, el cual fue ganado por Rubí y René, Ale y Beta, y Adrián y Nuja, quienes ganaron 30 mil, 20 mil y 10 mil respectivamente. Lo que los ayudó a incrementar considerablemente sus bolsas.

Tras estos resultados, las bolsas acumuladas de las parejas cambiaron por completo y aquí te decimos cuánto tiene cada una de ellas. Recordemos que esta fue la última oportunidad que tenían para sumar a sus bolsas, y las únicas dos parejas que no sumaron nada fueron Mario y Brenda Bezares, y Laysha y El Malito.

Así quedaron las bolsas acumuladas de las parejas

¿Apostarías por Mí?



René y Rubí: 203 mil 251 dólares.

Laysha y El Malito: 159 mil 171 dólares.

Mario y Brenda: 131 mil 115 dólares.

Ale y Beta: 126 mil 082 dólares.

Adrián y Nuja: 102 mil 166 dólares.

Luego de este último desafío, las parejas ya sólo tendrán que enfocarse en ser finalistas de ‘¿Apostarías por Mí?’ y en pedir votos a sus fans, ya que este viernes saldrá eliminada una pareja más, para que sólo cuatro parejas lleguen a la gran final.

Disfruta la semana final de ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 6:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.