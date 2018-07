Piden al gobierno de Trump que proteja a indocumentados que denuncian delitos violentos

Tras la publicación del informe titulado “Immigrant Crime Fighters: How the U Visa Program Makes US Communities Safer” (“Los inmigrantes que combaten el crimen: cómo el programa de visas U hace más seguras las comunidades de EE.UU.”), el grupo indicó que el Congreso “debería preservar y ampliar las disposiciones de la Ley sobre Violencia contra la Mujer (VAWA) que permite a inmigrantes indocumentados denunciar de manera segura un delito”.