Esos videos de Trump con la socia de Epstein y unas niñas NO son reales: fueron creados con IA
En medio del revuelo por la declaración sobre la inexistencia de la lista Epstein, circulan en TikTok dos grabaciones desinformantes que vinculan al mandatario con Ghislaine Maxwell.
Circulan en TikTok dos videos en los que se ve al presidente Donald Trump, mucho más joven, junto a Ghislaine Maxwell, socia de Jeffrey Epstein, en los que supuestamente un grupo de niñas se acerca al actual mandatario. Esos encuentros son falsos, ya que fueron creados con inteligencia artificial (IA).
Uno de los videos acumula al 16 de julio de 2025, más de 10,500 “me gusta”.
Herramientas de detección de IA nos ayudaron a verificar la falsedad de los videos.
Las grabaciones comenzaron a circular en redes sociales, luego de que Maxwell solicitara a la Corte Suprema la revisión de su caso, amparada en una cláusula muy inusual que se encuentra en el acuerdo de no enjuiciamiento de 2007-2008 del propio Epstein; y casi una semana después de que la fiscal general, Pam Bondi, anunciara que no existe una “lista de clientes” de Epstein, el fallecido empresario que fue acusado de tráfico y abuso sexual a niñas.
Poco después se ha generado revuelo entre los republicanos que exigen transparencia en el caso luego de que una enmienda, que buscaba obligar a la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein, fue frenada en la Cámara de Representantes con el apoyo de políticos republicanos.
Esos videos son una creación digital
A diferencia de otras publicaciones desinformantes, los supuestos videos de Trump con la socia de Epstein, no tienen una descripción. Esos dos clips, de 6 segundos cada uno, circulan solamente con las etiquetas #epsteinisland y #epsteinlist.
Ante algunas inconsistencias observadas como, por ejemplo, gestos exagerados, tanto de Trump como de las niñas; y la rapidez con la que pasan las imágenes, tomamos una captura de pantalla de cada video y la pasamos por dos herramientas gratuitas de detección de IA: WasitAI y Undetectable AI.
En un primer clip, se ve a Trump vestido con traje negro, camisa blanca y corbata naranja; a su lado, supuestamente, Ghislaine Maxwell vestida de blusa y playera verde; ambos aparentemente reciben a dos niñas vestidas de rosa. Trump parece hacer un gesto con las manos, indicando que vayan a un sitio.
El análisis de WasitAI y Undetectable AI dio positivo a que es una creación digital. “Estamos bastante seguros de que esta imagen, o una parte significativa de ella, fue creada por IA”, concluyó WasitAI.
En el segundo clip que circula en TikTok, se ve a un Trump joven vestido con traje azul marino, camisa blanca y corbata de rayas azules y blancas. Ghislaine Maxwell está un breve segundo a su lado, vestida de traje negro y camisa blanca. Dos niñas, con camisetas blancas, se aproximan y muestran asombro al ver a Trump quien, con el dedo, hace un gesto de aparentemente “elegirlas”.
Undetectable AI determinó: “Es probable que esta imagen haya sido creada por IA”, y WasitAI afirma que fue creada digitalmente.
Conclusión
Son falsos esos videos que circulan en TikTok en los que se ve al presidente Trump, más joven, junto a Ghislaine Maxwell (exsocia de Jeffrey Epstein) acompañados de unas niñas. Las grabaciones, que no superan los 6 segundos, fueron creadas con IA, de acuerdo al análisis de dos diferentes herramientas gratuitas de detección de creaciones digitales. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.
