Esos videos de Trump con la socia de Epstein y unas niñas NO son reales: fueron creados con IA

Los clips comenzaron a circular tras una petición de Ghislaine Maxwell a la Corte Suprema.

Circulan en TikTok dos videos en los que se ve al presidente Donald Trump, mucho más joven, junto a Ghislaine Maxwell, socia de Jeffrey Epstein , en los que supuestamente un grupo de niñas se acerca al actual mandatario. Esos encuentros son falsos, ya que fueron creados con inteligencia artificial (IA).

PUBLICIDAD

Uno de los videos acumula al 16 de julio de 2025, más de 10,500 “me gusta”.

Herramientas de detección de IA nos ayudaron a verificar la falsedad de los videos.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

Esos videos son una creación digital

A diferencia de otras publicaciones desinformantes, los supuestos videos de Trump con la socia de Epstein, no tienen una descripción. Esos dos clips, de 6 segundos cada uno, circulan solamente con las etiquetas #epsteinisland y #epsteinlist.

PUBLICIDAD

Ante algunas inconsistencias observadas como, por ejemplo, gestos exagerados, tanto de Trump como de las niñas; y la rapidez con la que pasan las imágenes, tomamos una captura de pantalla de cada video y la pasamos por dos herramientas gratuitas de detección de IA: WasitAI y Undetectable AI .

En un primer clip, se ve a Trump vestido con traje negro, camisa blanca y corbata naranja; a su lado, supuestamente, Ghislaine Maxwell vestida de blusa y playera verde; ambos aparentemente reciben a dos niñas vestidas de rosa. Trump parece hacer un gesto con las manos, indicando que vayan a un sitio.

El análisis de WasitAI y Undetectable AI dio positivo a que es una creación digital. “Estamos bastante seguros de que esta imagen, o una parte significativa de ella, fue creada por IA”, concluyó WasitAI.

En el segundo clip que circula en TikTok, se ve a un Trump joven vestido con traje azul marino, camisa blanca y corbata de rayas azules y blancas. Ghislaine Maxwell está un breve segundo a su lado, vestida de traje negro y camisa blanca. Dos niñas, con camisetas blancas, se aproximan y muestran asombro al ver a Trump quien, con el dedo, hace un gesto de aparentemente “elegirlas”.

Undetectable AI determinó: “Es probable que esta imagen haya sido creada por IA”, y WasitAI afirma que fue creada digitalmente.

Conclusión

Son falsos esos videos que circulan en TikTok en los que se ve al presidente Trump, más joven, junto a Ghislaine Maxwell (exsocia de Jeffrey Epstein) acompañados de unas niñas. Las grabaciones, que no superan los 6 segundos, fueron creadas con IA, de acuerdo al análisis de dos diferentes herramientas gratuitas de detección de creaciones digitales. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

PUBLICIDAD

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.