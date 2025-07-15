Cómo los archivos secretos de Jeffrey Epstein están creando un torbellino de ruptura en el Partido Republicano

Los cuestionamientos y dudas sobre los archivos secretos de Jeffrey Epstein continuaban este martes luego de que uno de los principales republicanos del Capitolio se opuso a la decisión de la administración Trump de no publicar los archivos de Jeffrey Epstein.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson dijo este martes que apoyaba la publicación de los archivos, luego de que el Departamento de Justicia de Trump que no había muchos más archivos para desclasificar.

Johnson dijo que la fiscal general Pam Bondi "tiene que presentarse y explicar" luego de que sus declaraciones sobre la existencia de ciertos documentos en el archivo se contradijeran con lo que se publicó finalmente.



La declaración de Johnson ocurre un día después de que los republicanos bloquearan una enmienda demócrata para forzar a la administración de Donald Trump a publicar los documentos completos del caso.

La propuesta fue presentada por el representante californiano Ro Khanna, quien exigía que la fiscal general Pam Bondi liberara todos los documentos relacionados con Epstein en un plazo de 30 días.

La iniciativa fue rechazada por el Comité de reglas con siete votos en contra y cinco a favor; el único republicano que apoyó la moción fue Ralph Norman, de Carolina del Sur, mientras que el republicano de Texas Chip Roy no votó.

Khanna y los demócratas arremetieron contra la decisión y acusaron a los republicanos de proteger a los poderosos y dar marcha atrás a promesas previas de transparencia realizadas durante la campaña presidencial de Trump en 2024.

La votación se dio en medio de exigencias tanto de demócratas como de sectores del propio movimiento MAGA para que se difundan los archivos, luego una constante fricción interna en el Partido Republicano por el manejo del caso Epstein.

Los argumentos de los republicanos para bloquear la propuesta demócrata sobre los archivos de Epstein

Los republicanos justificaron su voto en contra de la enmienda de Khanna alegando motivos procedimentales y legales. Señalaron que la solicitud no tenía relación con el proyecto de ley GENIUS (enfocada en la regulación de criptomonedas estables), ni con el proyecto de financiamiento de defensa al que intentaba añadirse.

De acuerdo con información de Axios, la republicana y presidenta del Comité de reglas, Virginia Foxx, dijo después de la votación que "lo apropiado se publicará cuando sea el momento adecuado".

La enmienda propuesta por Khanna habría permitido al Congreso votar sobre si la evidencia —que según The Guardian incluye microcasetes, DVD, CD incluyendo uno etiquetado como "libro de fotos de chicas desnudas 4", discos duros de computadora y tres mesas de masajes en verde, beige y marrón— debería ser publicada.

Por su parte, los demócratas insisten en que la negativa republicana revela un intento de proteger a figuras influyentes potencialmente involucradas y exigen máxima transparencia.

"¿De qué lado están? Están del lado de los ricos y poderosos o del lado del pueblo?", preguntó Khanna, quien prometió volver a presentar la enmienda una y otra vez.

La presión de la base MAGA por el manejo del caso Epstein

El intento de los demócratas de obligar a publicar los archivos de Epstein llega justo cuando el Partido Republicano lidia con graves divisiones internas provocadas por el manejo del caso y sospechas de un posible encubrimiento.

De acuerdo con The New York times la presión sobre la administración de Trump para que revele información se ha disparado tras la decisión del Departamento de Justicia y el FBI de cerrar la puerta a la divulgación de nuevas pruebas sobre el caso Epstein. Argumentaron que no existe una “lista de clientes” secreta y que buena parte del material es reservado para proteger a las víctimas.

Referentes del movimiento MAGA, como Dan Bongino, Marjorie Taylor Greene y Tucker Carlson, han reclamado transparencia y denunciado la inacción del gobierno, mientras que Trump y Bondi han llamado a dejar atrás el asunto y pasar página.

Trump incluso ha mostrado su irritación ante el tema frente a medios y en redes sociales, en donde ha cuestionado la relevancia del caso y sugiriendo que el tema ha sido explotado por los demócratas con fines políticos.

“Por años, es Epstein, una y otra vez”, escribió Trump en Truth Social el sábado, responsabilizando a los demócratas de mantener vivo el asunto. “¿Por qué damos publicidad a los archivos escritos por Obama, Hillary la corrupta, Comey, Brennan y los perdedores y criminales de la administración Biden?”.