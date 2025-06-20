Verificamos cuatro videos de redes sociales sobre el conflicto entre Israel e Irán, que son IA

El conflicto entre Israel e Irán, que escaló en la última semana tras el ataque israelí del pasado 13 de junio, ha multiplicado la información sobre bombardeos, muertos y heridos, mientras que las redes sociales se han visto inundadas con decenas de videos falsos, creados con inteligencia artificial (IA): como ese de un aeropuerto supuestamente reducido a “cenizas”; o ese otro de decenas de camiones con misiles con la bandera de Irán; y también uno de un supuesto soldado israelí diciendo que “todo ha desaparecido”.

PUBLICIDAD

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

Aunque las herramientas de detección de creaciones digitales no son 100% fiables, el uso de las mismas, combinado con la búsqueda visual de elementos disonantes que suelen tener las imágenes generadas con IA y el empleo de otras técnicas de investigación, puede en muchos casos ayudar a concluir que una imagen no es real sino hecha con IA.

No, un aeropuerto de Israel no ha sido reducido a “cenizas”

Un reel compartido en Facebook muestra, supuestamente, la destrucción de un aeropuerto de Israel “luego del ataque de Irán”, aunque sin especificar cuál. En la grabación se aprecian edificios en ruinas, aviones partidos por la mitad, humo que sale de los escombros, al fondo una ciudad con edificios y todo parece estar documentado desde el aire.

Un contenido similar, también de Facebook, muestra puertas de embarque destruidas, con sus respectivos túneles y la ciudad de fondo, con la afirmación de que es el aeropuerto de Tel Aviv. Todo lo que se ve es falso porque son creaciones con inteligencia artificial (IA).

Una búsqueda con palabras clave en Google, en inglés y español, no arrojó resultados sobre un ataque de ese tipo a Israel. En contraste, sí hubo un ataque al aeropuerto iraní de Teherán el 17 de junio de 2025, tal como comprobó BBC Verify con imágenes satelitales.

PUBLICIDAD

Superpuesto a uno de los videos se ve un emoji de geolocalización ( similar a un chinche ) y al pasar una captura de pantalla del escrito, Google detecta que dice “aeropuerto Ben Gurión”. Una búsqueda con palabras clave en Google, en inglés y español, no arroja información sobre la destrucción de ese aeropuerto. En caso de que hubiese ocurrido, medios de comunicación con credibilidad y trayectoria lo habrían informado, porque es el principal aeropuerto internacional de Israel .

Análisis con capturas de imagen de ambos clips con herramientas de detección de contenido generado con inteligencia artificial revelan, tanto en el caso del primer clip , como del segundo , que son creaciones digitales

PUBLICIDAD

Un soldado israelí no dijo que “todo ha desaparecido”: es IA

Un video compartido en TikTok que parece ser de una entrevista a un soldado israelí, en la que el hombre aparentemente dice: “Irán ha atacado más duro que nunca antes, todo ha desaparecido”, en realidad fue generado con IA. Varios detalles dejan en evidencia que se trata de una creación digital: primero que el supuesto militar lleva un chaleco que dice “press” (prensa, en inglés); y también que en la esquina inferior derecha de la imagen se lee “Veo”, el nombre del generador de videos de Google.

Además, herramientas como Hive, WasitAI y AI or NOT determinaron que es muy probable que la grabación fuera generada con inteligencia artificial.

No son camiones reales transportando misiles iraníes

Circula un video de 6 segundos en TikTok en el que se ve una fila de camiones con las banderas de Irán supuestamente transportando misiles. Los vehículos van saliendo de un túnel por una carretera de montaña. La grabación supera los 16.8 millones de visualizaciones y tiene más de 600,000 “me gusta”. Sin embargo, es IA.

PUBLICIDAD

En un momento del video se puede apreciar, en el frente del segundo camión, lo que sería el símbolo que lleva la bandera de Irán en el centro, sobre su franja blanca: un tulipán . Solo que no es esa planta, sino un símbolo deforme (flecha roja) , en contraste con lo que sí parece ser un tulipán en el primer camión (flecha azul) . Los supuestos conductores de ese vehículo también son una masa deforme (flecha roja) y los camiones al final de la fila se ‘funden’ unos con otros sin sentido (recuadro amarillo) . Como hemos explicado en elDetector, las creaciones con IA suelen fallar en los detalles .

Al pasar una captura de imagen por diferentes programas de detección de creaciones con IA, el resultado es positivo .

PUBLICIDAD

Ese video de bomberos sofocando las llamas de un supuesto avión de Israel es falso

Otra grabación en la que se ve un avión con la bandera israelí en la cola, ardiendo en llamas en medio de una zona poblada, y en la que también destacan dos camiones de bomberos en primer plano, fue publicada en TikTok con una gran cantidad de etiquetas relacionadas con el conflicto entre Irán e Israel. Entre las etiquetas, hay una que apunta a que se trata de una creación con inteligencia artificial: “#ai” ( artificial intelligence).

Sin embargo, la advertencia queda tan escondida que muchos usuarios dan por ciertas las imágenes.

Este video también lo pasamos por herramientas de detección de contenido generado con IA y dio positivo en AI or NOT y en Undetectable AI.

Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

PUBLICIDAD