Israel lanza un ataque sobre instalaciones nucleares de Irán y declara una "situación especial" por temor a represalias de Teherán

Video Las primeras imágenes del ataque de Israel contra decenas de objetivos en Irán

El ejército israelí dijo este viernes (hora local) que había completado una "primera fase" de ataques contra instalaciones militares y nucleares iraníes.

"Hace poco, decenas de aviones de la IAF (Fuerza Aérea Israelí) completaron la primera etapa, que incluyó ataques contra decenas de objetivos militares, incluidos objetivos nucleares en diferentes zonas de Irán", dijo el ejército israelí en un comunicado.

En Teherán, la capital iraní, se escucharon explosiones que despertaron a la población. La televisión estatal iraní informó de las detonaciones.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció una "situación especial" tras un ataque israelí a Irán.

Katz dijo que las escuelas estarán cerradas en Israel el viernes, y poco después del ataque, Israel cerró su espacio aéreo en previsión de represalias iraníes.

"Tras el ataque preventivo del Estado de Israel contra Irán, se esperan de inmediato ataques con misiles y aviones no tripulados contra Israel y su población civil", afirmó Katz en un comunicado.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que el ataque de Israel contra Irán fue una "operación militar selectiva para hacer retroceder la amenaza iraní a la propia supervivencia de Israel".

EEUU "no participó" en los ataques "unilaterales" de Israel contra Irán: Marco Rubio

La Casa Blanca no ha emitido ningún comentario sobre la situación. Al momento de las explosiones en Teherán, el presidente Donald Trump estaba en el jardín de la Casa Blanca departiendo con miembros del Congreso. No estaba claro si había sido informado, pero el presidente siguió estrechando manos y posando para las fotos durante varios minutos.

Sin embargo, el Secretario de Estado Marco Rubio afirmó este jueves que "esta noche Israel tomó una acción unilateral contra Irán", de la que aseguró "no estamos involucrados".

Por esta última razón, subrayó que "Irán no debe apuntar intereses o personal de Estados Unidos como blancos", en una eventual represalia.

Rubio también dijo que "nuestra prioridad principal es proteger a las fuerzas estadounidenses en la región".

La tensión entre Israel e Irán por el programa nuclear de Teherán

El ataque se produce cuando las tensiones han alcanzado nuevas cotas por el rápido avance del programa nuclear de Teherán.

Por primera vez en 20 años, la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica censuró el jueves a Irán por no colaborar con sus inspectores. Irán anunció inmediatamente que establecería un tercer centro de enriquecimiento en el país y cambiaría algunas centrifugadoras por otras más avanzadas.

Israel lleva años advirtiendo que no permitirá que Irán construya un arma nuclear, algo que Teherán insiste en que no desea, aunque sus funcionarios han advertido repetidamente de que podría construirlas. Estados Unidos se ha estado preparando para lo que pueda ocurrir, retirando ya a algunos diplomáticos de la capital iraquí y ofreciendo evacuaciones voluntarias a las familias de las tropas estadounidenses en Oriente Próximo.

La defensa antiaérea iraní, al "100% de su capacidad operativa" reporta la televisión estatal

La defensa antiaérea de Irán se activó el viernes por la mañana (hora local), según informó la televisión estatal, después de que se escucharan una serie de explosiones en Teherán.

"La defensa antiaérea de Irán dice que está al 100 por ciento de su capacidad operativa", informó la televisión estatal, añadiendo que la razón detrás de las explosiones sigue siendo desconocida.

No estaba claro de inmediato qué objetivo había sido alcanzado, aunque se podía ver humo saliendo de Chitgar, un barrio del oeste de Teherán.

En esa zona no hay instalaciones nucleares conocidas, pero no estaba claro de inmediato si estaba ocurriendo algo en el resto del país.

