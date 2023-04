Ese video de “última hora” de Biden no está relacionado con el proceso judicial que enfrenta Trump: está fuera de contexto

El video, publicado el 3 de abril de 2023 y que un día después contaba con casi 320,000 reproducciones, más de 3,300 retuits y más de 4,200 “me gusta”, está subtitulado con la frase en español: “Solo tenemos que demostrar que no lo hará, que no podrá, por si corre [si presenta su candidatura] (sic), asegurándose de que él (Trump) bajo esfuerzos legítimos de la constitución (sic) no se convierta en el próximo presidente de nuevo” (sic).