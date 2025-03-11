Ese video de una supuesta redada en una barbería NO es real: se trata de una actuación para redes sociales
Detalles en el uniforme de los supuestos agentes, así como del vehículo aparcado frente a la tienda y la falta de precisión, entre otros datos, nos llevaron a verificar la falsedad de la afirmación.
Circula en Facebook e Instagram, desde al menos mediados de febrero de 2025, un video en el que se ve una supuesta redada en una barbería. En letras superpuestas de la grabación se lee: “Entraron en un barbershop y se [sic] y los que trabajan ahí señalaron a quien no tenía papeles”. En el clip se ve a varios clientes en lo que parece ser una barbería cuando unos presuntos agentes de migración entran y sacan a varios hombres del local. Es falso que sea el video de una redada o un proceso de deportación, como afirman en redes sociales.
Usuarios en las mismas publicaciones comentaron que se trata de una actuación y a través de la revisión de la cuenta del usuario de TikTok que publicó el video original, comprobamos que hay varias versiones de la misma supuesta redada. Además, la afirmación dice que fue en un barbershop de Estados Unidos, sin especificar fecha y lugar, lo que es una señal de que puede tratarse de una desinformación.
Es una actuación y hay distintas versiones
“Deportaron a trabajadores de una Barbershop. Una escena muy triste se vivió en una Barberoshop [sic] en EEUU, cuando la migra entró y los mismos empleados, entregaron a sus compañeros migrantes indocumentados”, se lee en una de las publicaciones, acompañada del video en que se ve a clientes de una barbería y supuestos agentes policiales.
Una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens nos llevó a varios posteos de la supuesta redada, pero ninguno aporta el detalle de dónde ocurrió supuestamente. En la publicación de Facebook que afirma sobre la presunta “deportación” se lee un nombre de usuario de TikTok, de donde procede el video.
Revisamos la cuenta del usuario y hay diferentes versiones de la supuesta redada, con diferentes descripciones en letras superpuestas: “ Ni Judas se atrevió a tanto. Entre amigos se traicionaron en una barbershop”, “ Señalaron qué y quién no tenía papeles. Traicionaron a su propia gente. Así no, raza [conjunto de familiares o amigos]”; “ Justicia para el detenido, le apuntaron con el cuete [pistola], eso no se hace. Por qué le apuntan como si fueran unos criminales”. Usuarios señalan que se trata de un show, de un “ mitote” [alboroto, desorden].
Además, el uniforme del supuesto agente que hace la detención no es de la Patrulla Fronteriza (Border Patrol), perteneciente a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).
En elDetector hicimos una comparación entre las diferentes versiones de los uniformes de la Patrulla Fronteriza (izquierda en las imágenes a continuación) y el uniforme que usa el supuesto funcionario en el video que circula en redes sociales (derecha) y el color es distinto, y hay detalles que dan cuenta que no es un uniforme real, como que no está la identificación del funcionario, se lee “Border Patrol Los Santos”, y no está la insignia de la Patrulla Fronteriza.
La supuesta patrulla aparcada afuera de la barbería tampoco corresponde a los vehículos debidamente identificados, en verde y negro, con el nombre de la Patrulla Fronteriza y la inscripción de CBP. En elDetector hicimos una comparación entre tres tipos de vehículos de la Patrulla Fronteriza (izquierda en la imagen a continuación) y la camioneta blanca, sin identificación, del video (derecha).
Entre las distintasversiones del video que circulan en redes sociales, AFP Factual, miembro al igual que elDetector de la Red Internacional de Verificación de Datos (IFCN, por sus siglas en inglés) halló una en la que etiquetaron en Instagram al supuesto agente de la Patrulla Fronteriza. La cuenta de @legit_police_rentals se identifica como “producto / servicio”, con las etiquetas #hollywoodtvcops #policeactor y #rentacopcarfromus. Allí hay más videos actuados de presuntos funcionarios, y de acuerdo con lo que verificó AFP, en una de las grabaciones el mismo hombre del video de la supuesta redada pide en perfecto español un corte de cabello.
Sobre la identificación “Border Patrol Los Santos”, en una búsqueda en Google no hallamos una ciudad fronteriza entre México y Estados Unidos con ese nombre, y como ya mencionamos la identificación de los funcionarios es con la insignia de la Patrulla Fronteriza únicamente. En la cuenta Instagram de @legit_police_rentals aparece un link a un perfil de TikTok que dice que “Los Santos” es una ciudad ficticia del videojuego GTA (Grand Theft Auto).
Conclusión
Es falso que ese video en el que se ve a un supuesto agente entrando a una barbería para llevarse “deportados” a un par de clientes sea una situación real. En Facebook e Instagram afirman falsamente que se trata de la deportación de trabajadores de un barbershop. Sin embargo, al revisar la cuenta de donde procede la grabación, hallamos que hay diferentes versiones de la supuesta redada. Asimismo, la teórica denuncia no detalla en qué parte de Estados Unidos fue y el uniforme y el vehículo del presunto funcionario no coinciden con el de la Border Patrol. La persona que sale vestida de agente en el video, es parte de una cuenta de Instagram que se identifica como “producto / servicio”, en donde hay otros clips de actores haciendo de oficiales. Además, no hallamos que haya una ciudad fronteriza entre México y Estados Unidos llamada “Los Santos”, pero la cuenta de los actores policías refiere a que es una ciudad ficticia del videojuego GTA. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.
