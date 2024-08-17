Ese video de la policía allanando una casa NO es de agentes británicos arrestando gente por sus comentarios en redes sociales

En la grabación varios policías británicos rompen la puerta de una casa y entran en ella.

Publicaciones en redes sociales muestran en video y afirman que un grupo de policías entrando en una residencia está sucediendo actualmente en Inglaterra por publicar comentarios en redes sociales, pero eso es falso. El video está fuera de contexto, pues circula en Internet desde mayo de 2024 y no está relacionado con hacer comentarios en esas plataformas.

PUBLICIDAD

La publicación comenzó a circular después de que en Reino Unido ocurrieron varias protestas violentas antiinmigración tras el asesinato de tres niñas el pasado 29 de julio de 2024. Los disturbios ocurrieron después de que mensajes en redes sociales aseguraron falsamente que el autor de los asesinatos era un inmigrante que llegó en un barco en 2023 y que pertenecía a la comunidad musulmana. Sin embargo, las autoridades confirmaron que se trataba de un joven de 17 años , nacido en Gales , de padres originarios de Ruanda.

La grabación de los policías también ha circulado con mensajes en inglés que afirman que se trata de un arresto de personas que participaron en las protestas antiimigrantes. Pero no es así.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

El video no es reciente

“Imagínate que policías entren a tu casa por comentarios en redes sociales. Bueno esto está ocurriendo en Inglaterra. Se acabó la libertad de expresión muchachos”, dice un post de Instagram publicado el 10 de agosto de 2024, que muestra una grabación en la que seis policías entran a una casa tras romper la puerta principal con una motosierra.

Desde elDetector realizamos una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens y encontramos que el video no se grabó este mes de agosto, sino que circula al menos desde el 15 de mayo de 2024 y muestra una operación antinarcóticos de la policía británica en la zona metropolitana de Gran Manchester. El video publicado en YouTube se llama: “La policía allana 22 direcciones en Manchester por delitos relacionados con drogas”. En la descripción del video se detalla que ocurrió el 14 de mayo y que participaron 300 policías.

PUBLICIDAD

La descripción del video dice: “Más de 300 agentes de policía llevan a cabo redadas antidrogas en 23 casas en Manchester como parte de la operación para arrestar a los traficantes que tienen como objetivo Piccadilly Gardens, Manchester”, dice.

La Policía informó sobre esa operación en su web

Hicimos una búsqueda en la web de la Policía de Gran Manchester, y encontramos un comunicado publicado el 14 de mayo de 2024 en el que se informa que una operación encubierta denominada “Vulcan”, condujo al arresto de 24 personas.

“Esta mañana, casi 300 agentes de toda la fuerza ejecutaron 23 órdenes judiciales en direcciones de todo el Gran Manchester. En total, 22 hombres y dos mujeres, de edades comprendidas entre 18 y 45 años, fueron detenidos bajo sospecha de estar relacionados con el suministro de drogas de clase A”, se lee en el documento oficial.

PUBLICIDAD

También consultamos la cuenta oficial de Instagram de la Policía de Gran Manchester y encontramos que los uniformes de los oficiales que aparecen en la grabación del allanamiento que analizamos coinciden con los de los policías de esta unidad policial.

Conclusión

Es falso que ese video que muestra a seis policías allanando una residencia muestre una operación reciente para detener a alguien por expresar su opinión en redes sociales. En elDetector encontramos que la grabación está fuera de contexto porque circula desde el 15 de mayo de 2024 y en realidad muestra el allanamiento de una casa que ocurrió el 14 de mayo de 2024 y que formó parte de una operación antinarcóticos de la Policía de Gran Manchester llamada Operación Vulcan. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

PUBLICIDAD