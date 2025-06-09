Ese video de personas con banderas mexicanas, movilizándose por una autopista NO tiene que ver con las actuales protestas migratorias en LA: está fuera de contexto

Los Ángeles vive días de protestas por las redadas de ICE e intervención de la Guardia Nacional.

Está fuera de contexto ese video que circula en TikTok en el que se ve a un grupo de personas con banderas mexicanas, caminando por lo que parece ser una autopista y pasando por debajo de un puente. No es de las actuales protestas contra las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Los Ángeles, como sugiere el texto que acompaña la grabación. Las imágenes son de una manifestación de principios de febrero de 2025 contra las medidas aprobadas por el presidente Donald Trump contra la inmigración. No de las manifestaciones que iniciaron el pasado 6 de junio de 2025

“Ahora: manifestantes anti-ICE están bloqueando las dos partes de la autopista 101 cerca de la salida de la calle Alameda en el centro de Los Ángeles”, dice un mensaje superpuesto a las imágenes. En la descripción del video compartido en TikTok el 8 de junio de 2025, que se había visualizado más de 2.5 millones de veces y que contaba con más de 220,000 “me gusta” en el momento de publicar esta verificación, el usuario que lo publica pregunta: ¿Qué creen que se conseguirá exactamente con esto? Háganmelo saber”.

En la autopista 101, a la altura de la salida de la calle Alameda, sí hubo disturbios en el marco de las protestas del pasado fin de semana , como ha informado la Policía de Los Ángeles , por lo que pueden haber videos semejantes al que se ha compartido, donde se ve la vía y un puente, que sí sean actuales. El que estamos verificando, sin embargo, no es reciente, sino de hace meses.

Un video de febrero de 2025

Una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens , a partir de una captura del video de TikTok facilita varios resultados que ubican la grabación en febrero de 2025. Uno de los posts, específicamente del 2 de febrero de 2025 , dice de las imágenes que son “manifestantes contra la deportación” que “están bloqueando el tráfico en la autopista 101 en Los Ángeles”.

Una búsqueda en Google con palabras clave en español y en inglés da como resultado varias informaciones en medios de comunicación sobre las protestas de ese día. Según Los Angeles Times, “miles de personas” salieron a la calle contra los planes del presidente Trump de “llevar a cabo deportaciones a gran escala”.

Por la tarde, según ese medio californiano, “los marchantes habían bloqueado todos los carriles de la autopista federal 101, provocando embotellamientos en ambas direcciones y en otras calles del centro. Los manifestantes se sentaron sobre la autopista ante la mirada de los agentes de la Patrulla de Caminos de California”.

Conclusión

Está fuera de contexto el video en el que se ven a decenas de personas caminando por una carretera y pasando debajo de un puente con banderas mexicanas, y del que se dice que es de las actuales protestas que iniciaron el pasado 6 de junio de 2025, en Los Ángeles, por las redadas contra inmigrantes indocumentados practicadas por ICE. Una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens, a partir de una captura del video, así como otra búsqueda con palabras clave en inglés y en español revela que la grabación es de las manifestaciones, en ese mismo punto en esa misma localidad, pero del 2 de febrero de 2025 contra las medidas antiinmigración anunciadas por el presidente Donald Trump. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

