Ese video NO muestra a Kamala Harris “borracha”: la grabación está manipulada

En el extracto compartido en Facebook y TikTok se ralentizó el discurso de Harris.

Circula en Facebook y TikTok un video en el que se oye a la candidata presidencial demócrata, Kamala Harris, hablar lento, con supuesta dificultad y de forma poco entendible, pero es falso que esté “borracha”, como afirman en redes sociales. La grabación está manipulada, pues el audio fue ralentizado.

En el clip se ve a la vicepresidenta Harris dando un discurso en un podio, vestida de traje gris, camisa negra, un collar sencillo, y detrás de ella se ven franjas rojas y blancas verticales.

Verificamos que se trata de una desinformación al hallar el video original de ese discurso de Harris, en Atlanta, Georgia, en septiembre de 2024.

Harris en realidad NO hablaba lento ni con dificultad

Con una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens, a partir de una captura de pantalla del video que circula en redes sociales, hallamos, entre varios resultados, un posteo en el perfil de LinkedIn de una periodista en el que se comparte un video en el que se ve a Harris vestida de igual forma que en la grabación que circula en redes para afirmar que está “borracha”.-

En el video en Linkedln, se lee en la parte superior izquierda “Live. Atlanta GA [abreviatura de Georgia]” y en el lado superior derecho “Harris Walz”.

Con el dato de que el acto de campaña fue allí, hicimos una búsqueda con palabras clave en Google que nos llevó a la transcripción y el video original de 24:57 minutos del acto de Harris el 20 de septiembre de 2024, en Atlanta, Georgia, publicado por el canal C-SPAN. Lo que circula en Facebook y TikTok es apenas un clip de toda su participación.

En el minuto 11:17, Harris pronuncia la frase (en inglés) que circula en redes sociales: “Ustedes saben, en el otro lado, ustedes saben, la otra gente, Trump y su compañero de fórmula, hablan de, 'Oh, bueno, sí, pero yo –yo creo en la excepción para salvar la vida de la madre”, ssegún se lee en la transcripción.

En esos 15 segundos del video de C-SPAN (del minuto 11:17 al 11:32), Harris habla con normalidad, imita el hablar de Trump o JD Vance, y luego se ríe. Antes de eso y en el resto de la grabación habla con normalidad, haciendo pausas y énfasis, a diferencia del clip que circula en redes sociales, donde habla más lento, extendiendo las palabras y sus gestos se ven torpes; todo producto de la ralentización del video.

A través de TrueMedia, una herramienta que detecta alteraciones de audio o rostros, e imágenes generadas por inteligencia artificial, hicimos un escaneo del video que circula en redes, al que además le superpusieron unos stickers de botellas de bebidas alcohólicas y la frase en inglés “Ella está súper tomada”. El análisis dio como resultado que hay algunas evidencias de manipulación.

La estrategia de ralentizar la velocidad de un video para hacer ver que la persona que habla está bajo los efectos del alcohol es frecuentemente usada por los desinformantes. En elDetector hemos desmentido que fueran reales clips similares del expresidente argentino Alberto Fernández y el del exmandatario salvadoreño Mauricio Funes.

Durante la campaña presidencial de 2020, la narrativa de “borracha” afectó a Nancy Pelosi, quien en ese momento era la presidenta de la Cámara de Representantes.

Conclusión

Es falso que la vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris, esté “borracha” en un video que circula en Facebook y TikTok. La grabación está manipulada, pues el audio fue ralentizado. En elDetector hallamos el video original del discurso de donde extrajeron el clip. Harris estaba en un acto de campaña en Atlanta, Georgia, el 20 de septiembre de 2024, y habla con normalidad, haciendo pausas y énfasis, a diferencia del video que afirma falsamente que está “borracha”, en donde se le oye hablar más lento, con supuesta dificultad y de forma poco entendible. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

