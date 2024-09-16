Springfield ha recibido 33 amenazas de bomba desde el falso rumor de Trump y JD Vance de que los inmigrantes haitianos roban y se comen las mascotas

Video Amenazas de bomba falsas y evacuaciones: el impacto del discurso de Trump sobre migrantes haitianos

El gobernador republicano de Ohio, Mike DeWine, informó este lunes que la ciudad de Springfield ha recibido 33 amenazas de bomba en los últimos días relacionadas con los rumores falsos diseminados por Trump y JD Vance sobre los inmigrantes en esa ciudad.

Todas las amenazas fueron falsas, pero aumentaron el clima de tensión que ya vive la ciudad y conllevaron un esfuerzo generalizado de las autoridades.

"Ninguna de ellas tuvo validez alguna", dijo el gobernador durante una conferencia de prensa sostenida en esa ciudad.

Springfield se vio en el centro de la conversación nacional desde que el expresidente Donald Trump y su compañero de fórmula repitieran la afirmación falsa de que los inmigrantes haitianos de esa ciudad se están comiendo las mascotas de sus residentes.

Trump repitió la afirmación en el debate con la vicepresidenta Kamala Kamala Harris el martes, lo que llevó al moderador David Muir a verificar la afirmación como falsa citando información provista a ABC News, la cadena anfitriona del debate.

A pesar de que las múltiples amenazas han resultado falsas, DeWine dijo que la gobernación había trasladado recursos a Springfield para combatir cualquier peligro. "La gente tiene derecho a sentirse segura", dijo el gobernador.

Evacuaciones innecesarias en Springfield tras comentarios

El Ayuntamiento de Springfield tuvo que ser evacuado el jueves debido a una amenaza de bomba.

De igual manera, dos escuelas fueron evacuadas el viernes, dos hospitales fueron cerrados el sábado debido a amenazas de bomba y dos escuelas más fueron evacuadas el lunes. DeWine prometió la asignación de personal de seguridad a cada una de las escuelas de Springfield.

El alcalde de Springfield, Rob Rue, dijo en una entrevista con la estación local ABC 6 que él y su familia han recibido amenazas de muerte.

"He recibido amenazas de muerte contra mí y mi familia", afirmó , agregando que creía que a “otros comisionados y otros miembros del personal de la ciudad" también le ha pasado han recibido amenazas".

Rue, un republicano, calificó el rumor sobre los inmigrantes haitianos como “ridículo", dijo.

Durante un evento de campaña en California, Trump dijo que podría visitar Springfield.

"Creo que si alguno de los candidatos viene a nuestra ciudad, será difícil para nosotros", dijo Rue.

Por su parte, el domingo DeWine defendió a la comunidad de inmigrantes haitianos de Springfield en un programa de entrevistas matutinas de ABC, diciendo que los inmigrantes que en Springfield no estarían trabajando allí si no estuvieran en el país legalmente.

"Lo que sabemos es que los haitianos que están en Springfield son legales. Vinieron a Springfield a trabajar. Ohio está en movimiento, y Springfield realmente ha tenido un gran resurgimiento con la llegada de muchas empresas. Estos haitianos vinieron a trabajar para estas empresas”, dijo DeWine.