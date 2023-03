Este video NO muestra cómo se crea “la felicidad” en el cerebro, como aseguran en redes sociales

Es falso que el video compartido en Facebook y TikTok en marzo de 2023 muestra una actividad bioquímica en el cerebro humano con miosinas y endorfinas que “literalmente” ilustran cómo se crea “la felicidad”. En elDetector logramos identificar el origen de los tres clips que se editaron para formar un solo video y, en todos los casos, se trata de animaciones digitales que describen el desplazamiento de una proteína diferente a la mencionada en el video en un proceso que puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo, según explicó el investigador en bioquímica Agustín Guerrero, y no en la parte interna del neocórtex como dice la publicación desinformante. La sensación de bienestar, mas no de felicidad, que percibe alguien sucede sólo cuando las neuronas se conectan y liberan neurotransmisores. Pero esta es una sensación que no se puede ver en las animaciones de las actividades celulares, destacó Guerrero. Al menos desde 2014 circulan videos desinformantes similares en plataformas y redes sociales, como verificó Snopes en 2017. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.