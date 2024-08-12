Ese video de Maduro ordenando a la guardia nacional matar y torturar gente está manipulado

El audio que se incluye en la grabación no es el original.

Un video compartido en Facebook muestra al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, supuestamente ordenando a integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que maten manifestantes y torturen presos, pero eso es falso. La grabación está manipulada, pues el audio no corresponde a lo que realmente dijo el mandatario.

“Urgente. Maduro manda matar más gente. Por favor que estas palabras las escuche el Mundo entero. SOS”, dice el mensaje que acompaña el video en el que se ve al líder venezolano hablando. Sobre la secuencia se lee el texto: “Nicolás Maduro ordena a la guardia matar a más personas”.

Al reproducir la grabación se escucha al presidente supuestamente decir: “Al que vean protestando lo matan, lo fusilan, nadie tiene el derecho a protestar en Venezuela. Si va preso me lo torturan, le parten las piernas, que más nunca pueda protestar ante mí. El que mate a más muchachos de esos le doy más dinero y una casa. Yo no me voy por las malas y menos por unas elecciones sin importancia. Aquí mando soy yo y quiero que maten bastante gente”.

Maduro no habló de matanzas o tortura

En elDetector realizamos una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens y encontramos que la grabación fue originalmente publicada por Maduro en su cuenta de X (antes Twitter), el 31 de julio de 2024.

En dicha publicación el mandatario señala: “Recorriendo las calles de Caracas me encontré con nuestra digna GNB combatiendo el fascismo y el terrorismo. ¡Máxima Moral! ¡Garantizaremos la Paz Nacional!”.

En el vídeo que se incluye Maduro no habla de matar manifestantes ni ofrece dinero a los guardias que maten y torturen. Lo que sí se le escucha decir es: “Esta zona ha sido muy violenta” y “me alegra que ustedes estén protegiendo al pueblo, estos son unos criminales. Tenemos más de 1.200 criminales capturados, entrenados en Texas, Colombia, Perú y Chile. Los entrenaron con tiempo para que vinieran a atacar, a quemar”.

Posteriormente asegura que (los criminales) intentaron quemar un hospital y cuestiona si eso es protesta o lucha política.

Revisamos el video de poco más de un minuto y confirmamos que Maduro no les ordena a los militares matar o torturar personas.

El triunfo de Maduro en los comicios presidenciales, anunciado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha provocado manifestaciones en diferentes puntos de Venezuela. Ante las protestas, el gobierno ha realizado detenciones masivas en zonas populares. Hasta el 7 de agosto, Maduro informó que había 2.229 personas detenidas y según datos de la ONG Provea, el saldo era de 24 personas fallecidas.

Conclusión

Es falso que el presidente de Venezuela, Nicolas Maduro, le haya ordenado a miembros de la Guardia Nacional Bolivariana que mataran a manifestantes y torturaran a presos, en ese video que circula en redes sociales. Desde elDetector encontramos que esa grabación está manipulada, pues el audio que se incluye no es el real. La secuencia original fue publicada por el propio Maduro en su cuenta de X el 31 de julio de 2024. Tras revisarlo, confirmamos que el mandatario nunca dio esas órdenes. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

