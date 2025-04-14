Es falso que ese video con gente en las calles y un edificio iluminado de verde muestre las protestas contra Trump en Filadelfia: ni es actual, ni es político

No es la primera vez que en redes afirman falsamente que un festejo deportivo es una protesta.

“Protestas masivas en Philadelphia: ciudadanos se levantan contra las políticas de Trump”, se lee en la descripción de un video que circula en Instagram y que muestra centenares de personas en una calle donde, además, se ve un edificio iluminado de verde al final de la misma. Es falso que esa grabación sea de manifestaciones en abril de 2025 en contra del presidente; el video está fuera de contexto porque es de enero de 2025, en la celebración ciudadana por la clasificación de los Philadelphia Eagles al Super Bowl de ese año.

Comprobamos la falsedad de la afirmación con una búsqueda inversa de imágenes y datos de artículos en páginas de noticias, con los que determinamos que ese video no es de una protesta política y no es actual.

Si bien el pasado 5 de abril de 2025, se dieron multitudinarias protestas contra despidos federales y políticas antiinmigrantes en ciudades como Filadelfia, Washington DC, Boston, Los Ángeles y Houston, esa grabación no corresponde a esas manifestaciones.

Era una celebración deportiva, no una protesta política

Con una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens, a partir de una captura de pantalla del video que circula en Instagram hallamos, entre varios resultados, el mismo video que en abril de 2025 afirman falsamente en redes sociales es de protestas por las políticas del presidente Trump, pero con su contexto real: la celebración de fanáticos de los Philadelphia Eagles, luego de que el equipo de fútbol americano se clasificara al Super Bowl de 2025, para enfrentarse a los Kansas City Chiefs.

Uno de esos resultados es de la cuenta Instagram de los Philadelphia Eagles, del 28 de enero de 2025, con la descripción, en inglés: “No hay lugar como Philly [ sic ]”. Es un carrusel de videos y fotografías de los fanáticos. El video que dicen en redes sociales que es una protesta política, está en el puesto siete de las imágenes de la celebración deportiva. Hay un detalle que lo hizo fácilmente identificable: al principio hay un joven de cabello castaño, suéter negro y una lata en la mano, viendo a las personas desde la terraza de un edificio; posteriormente se ve gente en las calles, y un edificio iluminado de verde al final de una calle.

En elDetector hicimos una búsqueda con palabras clave en Google, en inglés , que nos llevó a varios artículos de entre el 26 y el 28 de enero de 2025, que hablan sobre la clasificación, y respectivo festejo, que se hizo luego de que los Philadelphia Eagles se clasificaran. Uno de los artículos que hace referencia a la clasificación es de la página web del equipo de fútbol americano , del 27 de enero de 2025, y muestra la celebración en terreno y camerinos de “la victoria del Campeonato de la NFC sobre los Commanders”.

Conclusión

Es falso que un video en el que se ven centenares de personas en una calle, con un edificio verde de fondo, muestre una protesta política en contra del presidente Donald Trump en Filadelfia, como afirman en redes sociales. La grabación está fuera de contexto porque es de febrero de 2025, en la celebración ciudadana de la clasificación de los Philadelphia Eagles al Super Bowl. Una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens nos llevó al contexto original: una celebración deportiva y no una manifestación política. Con búsquedas con palabras clave en Google, confirmamos que los Eagles se clasificaron el 26 de enero de 2025, y entre ese día y el 28 de enero de 2025 circularon detalles de la clasificación, así como un festejo en las calles, que se publicó en la cuenta Instagram de los Philadelphia Eagles, donde está el video que afirman en abril de 2025 es de protestas contra Trump. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

