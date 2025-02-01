Ese NO un desfile de adoración al diablo en California ni está relacionado con los incendios

En el clip se ve a decenas de personas participando en un desfile. <br>

Publicaciones compartidas en Facebook e Instagram muestran un video en el que aparecen decenas de personas en un desfile, asegurando que son habitantes de California que adoraron al diablo y que por ello ocurrieron los incendios de enero de 2025, pero eso es falso. La secuencia del desfile está fuera de contexto, pues circula en redes sociales desde enero de 2023 y no se grabó en Estados Unidos.

“California por qué tienes que adorar a otro Dios”, dice un mensaje en Facebook que acompaña una grabación en la que al inicio aparece la frase: “Días antes del incendio en California. Esto es lo que dijeron en California meses antes del incendio. Adoraron al diablo. Dios perdónalos ten misericordia”.

Posteriormente aparece un clip en el que se ve a decenas de personas en un desfile y un carro alegórico con una figura alada con cuernos y de color rojo que circula por una carretera. Al fondo se escucha a un hombre decir. “Aquí no copiamos de nada, el diablo es el rey en esta noche”.

Segundos más tarde aparece una pantalla en negro con la palabra “consecuencias” y aparece la frase: “No es lo mismo invocar al diablo que verlo venir. Miren el tamaño de este incendio en California”. Después, aparecen varias secuencias de incendios y se escucha una voz en off decir: “Los Ángeles California está siendo consumido por múltiples incendios”.

El video no es reciente

Desde elDetector realizamos una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens y encontramos dos publicaciones, una en YouTube y otra en TikTok , con el clip del desfile que estamos chequeando. Ambas fueron publicadas por la misma persona el 9 de enero de 2023 y señalan que lo que se ve es la entrada del “Diablo del Carnaval Riosucio ”, un municipio ubicado en el Departamento de Caldas, en Colombia.

De acuerdo con el Ministerio de Cultura de Colombia , el Carnaval de Riosucio se celebra cada dos años en enero y se divide en tres etapas: preparación, sanción y consumación. La preparación, que va de julio a diciembre, incluye la instalación de la República Carnavalera, un "gobierno simbólico", y los decretos, escritos en rima dirigidos al diablo. La sanción, que marca el inicio de la celebración, se da con el convite, un montaje teatral y finalmente, la consumación es la semana principal de la fiesta, donde grupos de personas se visten con disfraces y realizan coreografías.

Según la autoridad colombiana, el diablo es la figura central del carnaval y simboliza la vida, la alegría y la sátira. Su papel es romper la rutina y fomentar la música, poesía y danza.

Los clips de incendios se crearon con IA

La búsqueda inversa también arrojó como resultado una publicación en TikTok con la misma afirmación falsa del desfile supuestamente realizado por habitantes de California, pero en dicho clip algunas de las secuencias muestran en la esquina inferior derecha un usuario: @chenchito181.

Revisamos el perfil del usuario, que se describe así mismo como: “Chismes AI. Real solo Dios, yo soy IA (Inteligencia Artificial) chismes” y encontramos que los videos de los incendios que se muestran al final de la grabación que estamos chequeando fueron publicados desde la cuenta el 9 de enero de 2025 con la frase: “No es lo mismo invocar al diablo que verlo venir. Miren el tamaño de este incendio en California”.

El perfil tiene un enlace a una página de Facebook llamada Chismes AI cuya descripción dice: “Te mostraremos el mundo tal como es pero con Inteligencia artificial (IA)”.

Por último, analizamos dos de las secuencias de incendios que aparecen en el video con herramientas de detección de IA. AIDetectContent señaló que había una alta posibilidad de que hubieran sido creadas con inteligencia artificial y WasItAI les otorgó un 51% y un 54% de probabilidad de haber sido generadas con IA.

Conclusión

Es falso que ese video muestra un desfile que hicieron habitantes de California para adorar al diablo meses antes de que iniciaran los incendios recientes, en elDetector encontramos que el clip está fuera de contexto, pues circula desde el 9 de enero 2023. Lo que la grabación muestra es la edición de ese año del Carnaval Riosucio, que se realiza en Caldas, Colombia, cada dos años. Además, los videos de incendios que se muestran en la publicación viral fueron creados con IA. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

