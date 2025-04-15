Es falso que ese video del derrumbe de una estructura de bloques grises en República Dominicana corresponda al colapso de la discoteca Jet Set

En el clip se ven imágenes de escombros y a algunas personas alrededor.

Una publicación compartida en TikTok el 9 de abril de 2025 muestra un video en el que se ven escombros de una construcción de bloques grises mientras un hombre grita que hay una persona atrapada allí. Las imágenes son acompañadas de un texto que afirma que se grabaron tras el derrumbe de la discoteca Jet Set , ocurrido el 8 de abril de 2025 en República Dominicana, pero eso es falso. La secuencia está fuera de contexto, pues en realidad muestra otro evento ocurrido en enero de 2025 en ese país.

“Es el día de hoy y aún hay gente debajo de los escombros tras el derrumbe de la discoteca Jet Set donde murió el cantante Rubby Pérez y casi 80 víctimas más", dice un mensaje sobrepuesto a un clip en el que se ven montones de escombros de una construcción de bloques grises.

En el video se escucha al hombre que graba decir: “Hay gente enterrada ahí. Es lamentable. Hay uno gritando ahí. Hay un moreno ahí abajo”. Después se muestra a otras personas en el área observando los escombros y se escucha a más personas gritar. También se ven algunos hombres que parecen ser bomberos intentando entrar al lugar. Sobre las imágenes aparece el nombre de usuario de TikTok: @elgrande1153.

El video no muestra lo ocurrido en Jet Set

Desde elDetector hicimos una búsqueda en el perfil TikTok del usuario @elgrande1153, que aparece en el video que estamos chequeando, y encontramos las mismas imágenes publicadas en su perfil pero sin la leyenda sobrepuesta que las relacionan a la discoteca Jet Set. El material se publicó el 31 de enero de 2025 junto con el mensaje: “Que pana [sic] escuchar el desespero de esa persona gristar [sic]”.

Revisamos la sección de comentarios y encontramos que el creador del video comentó el 1 de febrero de 2025: “Esto pasó en La Romana”.

También encontramos un segundo video del edificio derrumbado publicado el 4 de febrero de 2025 con la frase: Ahí “sigue la obra al parecer tienen al dueño preso” por la mala construcción. En el clip se ve la edificación colapsada y atrás, del lado derecho, un edificio verde pistacho con el borde color naranja arriba. Segundos después se muestra del lado izquierdo de la construcción un árbol y atrás de éste un edificio blanco. Al inicio del video se escucha a un hombre decir: “Esta fue la obra que se cayó aquí en Romana”.

Hicimos una búsqueda inversa de imágenes a partir de un captura de pantalla del video del 1 de febrero en Google Lens y esta arrojó una publicación de Instagram del 2 de febrero de 2025 del Cuerpo de Bomberos de Caleta, un distrito municipal en la provincia de Santo Domingo de República Dominicana. “El pasado viernes 31, el Cuerpo de Bomberos de Caleta se unió a nuestros hermanos de La Romana para apoyar las labores de rescate en Villa Nazaret. Con valentía y compromiso, logramos salvar tres vidas”, dice el mensaje que acompaña cuatro fotografías.

La primera imagen muestra un edificio derrumbado y a varias personas alrededor. Atrás del edificio del lado derecho se ve un inmueble verde pistacho con un borde color naranja arriba y del lado izquierdo un árbol y atrás un edificio color blanco. Aunque estos elementos no aparecen en el video que estamos chequeando, sí se muestran en el segundo video que encontramos publicado por el mismo usuario de TikTok el 4 febrero de 2025.

Aunque desde distintos ángulos, en los reportes también aparecen el edificio colapsado, el árbol y el edificio color pistacho que se puede ver en los videos de TikTok del usuario @elgrande1153.

Conclusión

Es falso que ese video de una estructura de bloques grises derrumbada muestre escombros tras el colapso del techo de la discoteca Jet Set, en República Dominicana, ocurrido el 8 de abril de 2025. En elDetector encontramos que el clip está fuera de contexto. Lo que muestra es el derrumbe de un edificio que colapsó en la provincia dominicana La Romana el 31 de enero de 2025. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

