Ese video de una concentración en una calle NO muestra manifestaciones contra el presidente de Turquía: ni es una protesta, ni es actual

Ya circulan desinformaciones sobre las manifestaciones que iniciaron en Estambul el 19 de marzo de 2025.

Es falso que un video que circula en marzo de 2025 en redes sociales, en el que se ve en primer plano un zapato deportivo negro con blanco en una especie de loma y, abajo, la concentración de miles de personas que caminan durante la noche alrededor de una fila de camiones y carros, muestre una protesta en Estambul, Turquía, contra el presidente de ese país, Recep Tayyip Erdogan.

Si bien desde el pasado miércoles 19 de marzo de 2025 se desataron manifestaciones políticas en Turquía, que suman más de 1,000 detenidos, la grabación que circula en redes sociales está fuera de contexto, porque ese movimiento de gente ni es político, ni es actual, ni ocurrió en ese país.

Comprobamos la falsedad de la afirmación y el contexto original del video, con una búsqueda inversa de imágenes en Yandex, y una búsqueda con palabras clave, en inglés y español, en Google.

No era una concentración política, sino religiosa

“Última hora: enormes manifestaciones a esta hora en Estambul, para derrocar al dictador Erdogan”, se lee en un video viralizado en Facebook, con más de 62,000 visualizaciones, 141 comentarios y más de 1,100 reacciones. Pero es falso que la grabación sea de una protesta.

Con una búsqueda inversa de imágenes en Yandex a partir de una captura de pantalla del video, los resultados nos llevaron a un canal de YouTube que, el 11 de septiembre de 2024, publicó el mismo video que circula en marzo de 2025 en redes sociales como si fuesen protestas contra Erdogan. El video de hace seis meses está titulado (en inglés)_ “Anoche, Papa Francisco después de la misa en Tasi Tolu, Dili, Timor Oriental”.

Ya con el dato de que el video circula, al menos, desde septiembre de 2024, y que no tiene nada que ver con Turquía, ni manifestaciones, sino con algo religioso o ligado al Papa Francisco, hicimos una búsqueda con palabras clave en Google, en inglés y español .

Entre varios resultados comprobamos que, efectivamente, el Papa Francisco estuvo en Timor Oriental (un país en el sudeste de Asia) en septiembre de 2024. El 10 de septiembre de 2024 , ofreció una misa en Tasi Tolu , el día anterior de la publicación del video que hallamos en YouTube.

“Por la tarde, tras abandonar la Nunciatura Apostólica, el Santo Padre se trasladó en automóvil a la explanada de Taci Tolu [ sic] para la celebración de la Santa Misa”, se lee en un boletín de El Vaticano, de fecha 10 de septiembre de 2024.

Otra búsqueda en inglés , en la sección de imágenes de Google, nos llevó a un video de TikTok que ubica en Timor Oriental, el mismo video que circula como si fuese de Turquía.

Conclusión

Es falso que un video en el que se ve a miles de personas caminando por la noche en una calle, con camiones y carros en medio, muestre las protestas contra el presidente Recep Tayyip Erdogan, de Turquía, en marzo de 2025. La grabación está fuera de contexto porque ni es actual, ni se trata de un evento político, ni ocurrió en Turquía. Una búsqueda inversa de imágenes en Yandex nos llevó a resultados de que esa concentración de personas era religiosa y ocurrió en septiembre de 2024 en Timor Oriental. La grabación corresponde a la visita del Papa Francisco a Timor; y de acuerdo a un video publicado en YouTube, el clip de la multitud en la calle, es a la salida del Pontífice de la misa en la localidad de Tasi Tolu. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

