Cambiar Ciudad
elDetector

Ese video en el que un colchón inflable sale volando no fue grabado durante el huracán Milton

El video compartido en redes sociales circula desde, al menos, agosto de 2024. Milton llegó a Florida en la segunda semana de octubre de ese año.

Abril Mulato Salinas 's profile picture
Por:Abril Mulato Salinas
La grabación se hizo en Alabama semanas antes de la llegada de Milton a Florida. <br>
La grabación se hizo en Alabama semanas antes de la llegada de Milton a Florida. <br>
Imagen Arlene Fioravanti Müller (Arte) / iStock / Captura de Instagram.

En Instagram circula un video en el que se ve a un grupo de personas corriendo y un colchón inflable siendo arrastrado por “fuertes vientos” para afirmar que éstos fueron provocados por el huracán Milton, pero eso es falso. La grabación circula desde agosto de 2024, más de un mes antes de que Milton se formara.

PUBLICIDAD

“Fuertes vientos del huracán Milton”, dice el mensaje que acompaña la grabación en la que en un inicio se ve una explanada con carros de golf y una mesa volteada. Después aparece un grupo de personas corriendo para refugiarse bajo un techo y segundos más tarde un colchón inflable de colores es arrastrado por el viento.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

La grabación no es reciente

Más sobre elDetector

Donald Trump NO ha comentado que podría bautizar el nuevo salón de baile de la Casa Blanca “Monica Lewinsky”
4 mins

Donald Trump NO ha comentado que podría bautizar el nuevo salón de baile de la Casa Blanca “Monica Lewinsky”

Noticias Univision
La “cura milagrosa” que no lo es: cómo la desinformación mina las opciones de pacientes con cáncer
5 mins

La “cura milagrosa” que no lo es: cómo la desinformación mina las opciones de pacientes con cáncer

Noticias Univision
El gobierno de EEUU no ha prohibido las festividades de Halloween, como dicen en redes
3 mins

El gobierno de EEUU no ha prohibido las festividades de Halloween, como dicen en redes

Noticias Univision
Tiburones en piscinas tras el paso del huracán Melissa por Jamaica: los videos en redes que no te debes creer
7 mins

Tiburones en piscinas tras el paso del huracán Melissa por Jamaica: los videos en redes que no te debes creer

Noticias Univision
¡Pendiente! Decenas de videos generados con IA desinforman sobre los daños y el desarrollo del huracán Melissa
5 mins

¡Pendiente! Decenas de videos generados con IA desinforman sobre los daños y el desarrollo del huracán Melissa

Noticias Univision
Es falso que este video sea del robo al museo del Louvre en el que los ladrones se llevaron un botín en joyas
4 mins

Es falso que este video sea del robo al museo del Louvre en el que los ladrones se llevaron un botín en joyas

Noticias Univision
Del “Washington está totalmente segura” al “Portland está en llamas”: verificamos a Trump en su conferencia con el equipo de seguridad nacional
7 mins

Del “Washington está totalmente segura” al “Portland está en llamas”: verificamos a Trump en su conferencia con el equipo de seguridad nacional

Noticias Univision
Nayib Bukele NO ha prohibido Halloween en El Salvador: su voz fue alterada digitalmente en ese video
3 mins

Nayib Bukele NO ha prohibido Halloween en El Salvador: su voz fue alterada digitalmente en ese video

Noticias Univision
NO es cierto que al aeropuerto JFK, de Nueva York, haya llegado una mujer de “Torenza”, un país inexistente
5 mins

NO es cierto que al aeropuerto JFK, de Nueva York, haya llegado una mujer de “Torenza”, un país inexistente

Noticias Univision
Excrementos, Woodstock 1969 y un video real: así se movió la desinformación durante la protesta “No Kings Day” contra Trump
5 mins

Excrementos, Woodstock 1969 y un video real: así se movió la desinformación durante la protesta “No Kings Day” contra Trump

Noticias Univision

Desde elDetector realizamos una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens y hallamos reportes de medios de comunicación que publicaron el video desde el 19 de agosto de 2024.

Sky News, por ejemplo, publicó la secuencia con el titular “Alabama: Tormenta eléctrica destruye un castillo inflable”, e informó de que esta atracción infantil voló después de que una tormenta eléctrica sorpresiva azotara ese estado.

También USA Today informó sobre lo ocurrido el 20 de agosto de 2024 y señaló que los niños fueron retirados del tobogán dos minutos antes de que el inflable se volara.

Tras su devastador paso por Florida, Milton comenzó a degradarse. Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) el centro del ciclón postropical pasará al sur de Bermudas a finales de este viernes 11 de octubre. Los vientos máximos sostenidos han disminuido a cerca de 70 mph (110 km/h) y se pronostica un debilitamiento adicional durante los próximos días.

Notas Relacionadas

Ese video de una playa con cielo gris y nubes en forma de onda NO es de las primeras imágenes del huracán Milton en Florida

Ese video de una playa con cielo gris y nubes en forma de onda NO es de las primeras imágenes del huracán Milton en Florida

Noticias Univision
3 min

Notas Relacionadas

Es falso que este video muestra inundaciones provocadas por el huracán Milton en Florida

Es falso que este video muestra inundaciones provocadas por el huracán Milton en Florida

Noticias Univision
4 min

Conclusión

Es falso que ese video, supuestamente, muestra fuertes vientos provocados por el huracán Milton. En elDetector encontramos que la grabación circula en Internet, al menos, desde el 19 de agosto de 2024, semanas antes de la llegada de Milton a Florida. Medios de comunicación retomaron el video e informaron que ocurrió durante una tormenta eléctrica de Alabama que destruyó la atracción. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

PUBLICIDAD

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

Envíanos al chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 lo que quieras que verifiquemos:

Relacionados:
elDetectorFalsoHuracán MiltonvientosDesinformación Florida

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX