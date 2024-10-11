Ese video en el que un colchón inflable sale volando no fue grabado durante el huracán Milton

La grabación se hizo en Alabama semanas antes de la llegada de Milton a Florida. <br>

En Instagram circula un video en el que se ve a un grupo de personas corriendo y un colchón inflable siendo arrastrado por “fuertes vientos” para afirmar que éstos fueron provocados por el huracán Milton , pero eso es falso. La grabación circula desde agosto de 2024, más de un mes antes de que Milton se formara.

PUBLICIDAD

“Fuertes vientos del huracán Milton”, dice el mensaje que acompaña la grabación en la que en un inicio se ve una explanada con carros de golf y una mesa volteada. Después aparece un grupo de personas corriendo para refugiarse bajo un techo y segundos más tarde un colchón inflable de colores es arrastrado por el viento.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

La grabación no es reciente

Desde elDetector realizamos una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens y hallamos reportes de medios de comunicación que publicaron el video desde el 19 de agosto de 2024.

Sky News , por ejemplo, publicó la secuencia con el titular “Alabama: Tormenta eléctrica destruye un castillo inflable”, e informó de que esta atracción infantil voló después de que una tormenta eléctrica sorpresiva azotara ese estado.

También USA Today informó sobre lo ocurrido el 20 de agosto de 2024 y señaló que los niños fueron retirados del tobogán dos minutos antes de que el inflable se volara.

Tras su devastador paso por Florida, Milton comenzó a degradarse . Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) el centro del ciclón postropical pasará al sur de Bermudas a finales de este viernes 11 de octubre. Los vientos máximos sostenidos han disminuido a cerca de 70 mph (110 km/h) y se pronostica un debilitamiento adicional durante los próximos días.

Conclusión

Es falso que ese video, supuestamente, muestra fuertes vientos provocados por el huracán Milton. En elDetector encontramos que la grabación circula en Internet, al menos, desde el 19 de agosto de 2024, semanas antes de la llegada de Milton a Florida. Medios de comunicación retomaron el video e informaron que ocurrió durante una tormenta eléctrica de Alabama que destruyó la atracción. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

PUBLICIDAD

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.