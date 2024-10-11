Ese video es de un cazatormentas y no muestra tornados provocados por el huracán Milton en Florida

Circula en Facebook un video en el que se ven siete clips de tornados, el primero de ellos en el que se observan dos torbellinos simultáneamente desde una carretera, para afirmar que corresponden al paso del huracán Milton por Florida, pero eso es falso. La grabación está está conformada por secuencias que en realidad fueron grabadas en 2014 y en 2023. El autor de esos videos, al ser consultado por elDetector, negó que estos hubieran sido captados en Florida este año.

“Huracán Milton en Florida 2024”, dice el mensaje que acompañan el video publicado el 10 de octubre de 2024.

La grabación inicia con una toma en la que se ve el frente de una camioneta naranja dando la vuelta en una autopista en donde hay un par de casas del lado derecho y atrás de ellas dos tornados moviéndose mientras el automóvil continúa avanzando. En el segundo 00:19 se muestra otro clip en donde se ve estacionada una camioneta naranja con la frase “Tornado Watch” en la puerta del conductor, alrededor hay campos de cultivo y al fondo un tornado, y otro automóvil que parece un jeep avanzando hacia él. De pronto un hombre vestido de negro y con barba sube y baja de la camioneta.

En el tercer clip (00:33) se muestra un tornado al fondo de una autopista que está siendo captado desde una camioneta naranja y a partir del segundo 00:39 se ven otros cuatro videos cortos que muestran acercamientos de tornados en el campo y grabados desde un vehículo.

Las grabaciones no son recientes

Desde elDetector realizamos una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens y hallamos un video en Facebook con una toma similar dos tornados siendo grabados desde una camioneta naranja, publicado el 7 de enero de 2021. La grabación se compartió en la página de Ricky Forbes, fotógrafo y cazador de tornados profesional, con la frase: “Cazador de tornados profesional que te trae las tormentas más grandes y más terribles del Tornado Alley”.

Al revisar las redes sociales de Forbes, encontramos que el 19 de julio de 2024 publicó en Instagram una grabación que coincide con el primer clip del video que estamos chequeando. Sin embargo, en ella especifica que se grabó 10 años atrás. “Todavía me cuesta creer que esto haya sucedido. Parecía una escena sacada de @twistersmovie. Llamamos para avisar e hicimos todo lo posible para que se corriera la voz. Este fue el día aterrador y trágico de los tornados gemelos EF4 en Pilger, Nebraska, en 2014”, dice el mensaje. El término EF4 se refiere a la escala de intensidad del torbellino.

Otra publicación compartida en el Instagram de Forbes el 17 de abril de 2024, muestra una fotografía que coincide con las imágenes del segundo clip que se está compartiendo en redes, pues aparece el hombre, la camioneta naranja con la frase “Tornado Watch” y un jeep avanzando hacia un tornado. “Este EF4 es definitivamente uno de los tornados más salvajes que he perseguido. Seguimos a este monstruo en Canadá, donde creció hasta alcanzar más de 620 metros/678 yardas de ancho”, señala el texto de la publicación.

También encontramos otro video publicado el 11 de julio de 2024, que compila los últimos cuatro clips que se incluyen en el video, con la afirmación de que supuestamente se trata de Milton en Florida. “Por eso los tornados me aterrorizan. Nuestra experiencia con el tornado EF4 en Pilger, NE. Este tornado ocurrió el 16 de junio de 2014. Fue un día aterrador y trágico para quienes consideran a Pilger su hogar. Mi corazón está con todos los afectados”, dice el texto que acompaña el video.

Forbes nos confirmó vía correo electrónico que las imágenes incluidas en la secuencia que estamos verificando fueron grabadas por él. “Me robaron todos esos clips para este video. El primer clip muestra un tornado en Pilger, Nebraska, 2014, el segundo clip se capturó en Alberta, Canadá, 2023 y el tercero en Pilger, Nebraska, 2014”, detalló en su mensaje.

El Servicio Meteorológico Nacional reportó 133 avisos de tornados a la llegada de Milton a Florida, donde tocó tierra como huracán de categoría 3. Las autoridades en Florida reportaron que oficialmente se registraron 19 tornados en el estado , dejando al menos cinco muertos y múltiples daños en la península. Sin embargo, ninguno de ellos se veía en el video que estamos verificando.

Conclusión

Es falso que ese video muestra una serie de tornados provocados por la llegada del huracán Milton a Florida. En elDetector encontramos que los siete clips que conforman la grabación fueron grabados en Pilger, Nebraska, en 2014, y en Alberta, Canadá, en 2023. El fotógrafo y cazador de tornados Ricky Forbes nos confirmó que esos videos son de su autoría y que ninguno se grabó en Florida emn 2024 . Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

