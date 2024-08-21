Cambiar Ciudad
Ese video NO muestra un ataque de Hezbollah a Israel: se grabó en Kiev en 2023

Usuarios en redes sociales afirman que la grabación es un ejemplo de los incesantes ataques del grupo libanés en el norte de Israel, pero no es así.

Abril Mulato Salinas .
La secuencia muestra el momento en el que un cohete explota en una ciudad.
La secuencia muestra el momento en el que un cohete explota en una ciudad.
Imagen Arlene Fioravanti Müller (Arte) / Captura de Facebook.

Una publicación de Facebook muestra en video el impacto de un cohete en una ciudad, asegurando que se trata de un ataque de Hezbollah a Israel el pasado 11 de agosto de 2024, pero eso es falso. El video está fuera de contexto porque se grabó en la capital de Ucrania, Kiev, en 2023, no este año.

La madrugada del 12 de agosto de 2024 (hora local), el Ejército israelí detectó el lanzamiento de 30 cohetes desde Líbano. Los proyectiles cayeron en espacios abiertos cerca de la ciudad de Nahariya, en el norte y a unos 10 kilómetros de la frontera.

La milicia chiíta Hezbollah confirmó ser autora del ataque ese mismo día.

El video se grabó en Ucrania

“¡Ahora! Hitzbolah [Hezbollah] ataca a Israel. Israel NO ocupa Líbano pero ellos tiran sus cohetes día y noche a los civiles en el norte de Israel. Así está la situación (desde hace) más de 10 meses. Miles de cohetes…”, dice el mensaje en redes al que le acompaña un video que muestra el impacto de un cohete.

En elDetector realizamos una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens y encontramos que la secuencia se grabó el 30 de agosto de 2023 y lo que muestra es un ataque aéreo de Rusia en Kiev, Ucrania.

Un video publicado en el canal de YouTube de The Guardian, que se titula “Enorme explosión sobre Kiev después del ataque ‘más poderoso’ desde la primavera”, muestra varias grabaciones de los proyectiles que cayeron en la ciudad ucraniana.

The Guardian detalló en la descripción del video que el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informó que, al menos, dos personas murieron en la capital ucraniana después de que Rusia lanzara un ataque con drones y misiles. También dijo que los sistemas de defensa aérea ucranianos derribaron al menos 20 misiles que se dirigían a la ciudad desde diferentes direcciones.

Otros reportes mediáticos, como el de la agencia de noticias Reuters, incluyeron la grabación que falsamente atribuyen a Hezbollah. En el texto, el medio señala que “capturó imágenes de una bola de fuego que cayó del cielo nocturno en una parte de la capital ucraniana cerca de un supermercado, detonando en una gran explosión que bañó de luz las torres residenciales cercanas”. También confirmó que al menos dos personas habían fallecido.

Conclusión

Es falso que un video que circula en Facebook muestre el ataque que el grupo chiíta Hezbollah llevó a cabo en contra de Israel la madrugada del 12 de agosto de 2024. La secuencia está fuera de contexto, porque en realidad es de un ataque ruso que tuvo lugar en la capital de Ucrania, Kiev, el 30 de agosto de 2023. Medios internacionales reportaron que el ataque de drones y misiles en el marco del conflicto Rusia - Ucrania fue el más poderoso desde la primavera de ese año y dejó un saldo de al menos dos personas muertas. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

