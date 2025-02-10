El presentador de Univision Borja Voces NO ha presentado ese "método innovador" para la diabetes: su voz fue manipulada

Una publicación con el logo de Univision, enviada a nuestro chatbot de WhatsApp, incluye un video en el que el presentador Borja Voces, de Noticiero Univision Edición Digital, aparentemente anuncia un descubrimiento para la diabetes que asegura haber transformado a miles de personas. Sin embargo, esto es falso. El contenido ha sido manipulado y el sitio web que lo difunde usurpa la identidad de Univision.

“El descubrimiento que está haciendo que médicos abandonen todo lo que sabían sobre la diabetes Tipo 2” es el título del supuesto artículo que muestra el logo de Univision, en el que se escucha a Voces, aparentemente, decir: “En tan solo 19 días tienes el poder de derribar esos números que tanto te atormentan y recuperar el control total de tu vida”. En el mismo video, se menciona que más de "140,000 personas ya han pasado por esta transformación" gracias a un “método innovador [que] funciona de forma sencilla y natural atacando la verdadera causa del problema”.

PUBLICIDAD

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

Suplantación de identidad

A pesar de lo que sugiere el video, el conductor de Univision desmintió la veracidad de las declaraciones que se escuchan en el video que estamos verificando. "Es muy parecida a mi voz, pero no soy yo", afirmó Borja Voces al ser consultado por elDetector sobre el contenido. "Nunca hemos hablado de eso en el show", agregó.

Confirmamos, además, que el portal que distribuye el video no corresponde al de Univision. Aunque imita su diseño, incluyendo el logo y un menú similar, ninguna de las opciones funciona y la dirección web es distinta a la oficial ( https://www.univision.com/).

Voces ha sido uno de los afectados por este tipo de desinformación, pero no el único. Nuestro equipo ha desmentido posts en los que el doctor Juan Rivera es falsamente vinculado a una “pastilla revolucionaria” que supuestamente cura la diabetes y en los que Jorge Ramos parece estar promoviendo un supuesto producto para la intimidad sexual. Los ciberdelincuentes se aprovechan de la credibilidad de figuras públicas para difundir desinformación y promover supuestos productos de salud.

"La gente gasta miles de millones de dólares al año en productos y tratamientos para mejorar su salud y estado físico. Pero mucho de ese dinero termina en manos de compañías que hacen declaraciones falsas y engañan a la gente, haciéndoles perder su dinero, su tiempo e incluso su salud", señala la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC, por sus siglas en inglés).

PUBLICIDAD

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos ( FDA, por sus siglas en inglés) pide tener precaución con las "curas milagrosas", las "soluciones rápidas" y los productos "naturales", que afirman mejorar la salud, ya que suelen estar relacionados con fraudes y se difunden comúnmente a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Facebook Messenger, entre otras. Si cree que ha sido víctima de una estafa, la FTC recomienda compartir su experiencia con sus amigos y familiares para que tomen medidas de precaución y denunciar a la FTC en ReporteFraude.ftc.gov.

Conclusión

Es falso que el presentador de Univision Borja Voces haya anunciado un descubrimiento para la diabetes en un segmento del canal, como aparentemente se muestra en un video difundido a través de un enlace enviado por un usuario a nuestro chatbot de WhatsApp. Se trata de contenido manipulado. Voces aclaró que, aunque la voz en el video es similar a la suya, no le pertenece, y afirmó: "Nunca hemos hablado de eso en el show". Además, desde elDetector confirmamos que el video fue compartido en un portal que simula ser el sitio oficial de Univision, pero que en realidad no lo es. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

PUBLICIDAD

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.