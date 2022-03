Trump NO fue espiado por la campaña de Hillary Clinton. Eso es falso

Es falso que la campaña presidencial de Hillary Clinton en 2016 espiara a su rival, el expresidente Donald Trump. Que Sussman actuara o no en nombre de la campaña de Clinton no cambia el hecho de que hubo suficiente actividad sospechosa como para justificar una investigación más detallada por parte del FBI, en particular porque el Departamento de Justicia ya estaba investigando posibles vínculos entre Trump y Rusia. La actividad entre los servidores de internet anteriormente mencionados fue revisada de manera legal, y no como parte de un intento de espionaje ni bajo instrucciones de la campaña de Clinton. Además, la actividad sospechosa relacionada a la Casa Blanca fue detectada mientras Barack Obama todavía era presidente. Por lo tanto, Trump no fue espiado durante su campaña ni cuando era presidente. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.